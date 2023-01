Instagram y Facebook permitirán imágenes de pezones (pero con estrictas condiciones)

En el Museo del Louvre, no muy lejos del retrato de la Mona Lisa, hay una pintura fechada en 1594 en el que salen dos mujeres. Una es supuestamente Gabrielle d'Estrées, la amante de Enrique IV de Francia, y la otra se cree que es su prima, la Duquesa de Villars. Las caras tienen forma de pétalo, tienen la piel del mismo color que las perlas que llevan en las orejas, con sus miradas ambiguas fijadas en el observador, mientras una pellizca el pezón de la otra.

El cuadro anónimo levantó cierta polémica en el siglo XVI, pero reyes y nobles de la corte francesa lo exhibían en sus palacios sin rubor, algo impensable en el Instagram del siglo XXI. "No sé por qué dan tanto miedo nuestras tetas / Sin ellas no habría humanidad ni habría belleza", decía el hitazo 'Ay Mamá' de Rigoberta Bandini el año pasado, apuntando claramente al movimiento 'free the nipple' que las redes sociales de Meta han promovido. Al menos hasta ahora...

La prohibición de enseñar torsos femeninos desnudos podría tener los días contados en Facebook e Instagram después de que el Comité de Supervisión (al que Mark Zuckerberg se refiere como "el Tribunal Supremo" de Meta, haya considerado injusta la retirada de una foto con pezones. Como hicieron con Almodóvar y su cartel de 'Madres Paralelas', vaya.

La decisión viene, cómo no, después de una demanda en la que una pareja estadounidense, formada por una persona transgénero y otra no binaria, argumentasen que una foto donde se las veía enseñando pezones cumplía las normas de uso de las plataformas, pese a que fue censurada de Facebook e Instagram. "La misma imagen sería prohibida si la subiese una mujer cisgénero, pero la permitiríamos si la publicara un individuo que se identifique como no binario", subrayan desde Meta. WTF.

En el mismo comunicado reconocen estar "reevaluando constantemente sus políticas de uso" y que prevén "otras excepciones relacionadas con pezones que estén en contextos de protestas, partos o maternidad". Vamos, cosas que ni se planteaban en el ámbito artístico hace cinco siglos.

Si no te estás enterando de nada o crees que no tiene sentido lo que lees, no te preocupes, es que no lo tiene. El debate pectoral va a cumplir una década gracias al movimiento #FreeTheNipple, que se inició con el documental del mismo nombre que la red social retiró masivamente en 2013. Celebrities como Cara Delevigne o Miley Cyrus se convirtieron en embajadoras oficiosas de la causa, y el tema inspiró a Bandini para triunfar con su 'Ay Mamá'.

En un artículo del New York Post se reportan las investigaciones de varios abogados que opinan que el levantamiento del baneo de pezones exclusivamente a personas trans o no binarias es inconstitucional según la decimocuarta enmienda de la constitución estadounidense. ¿Qué significa eso? Que como alguien lleve otra vez a los tribunales a Instagram, lo mismo acaban permitiendo tetas sin más.

¿Estamos cerca de un futuro donde cualquiera pueda sacar un pecho fuera al puro estilo Delacroix? ¿Podría tener Gabrielle d'Estrées una cuenta de IG en abierto? Algo nos dice que el absurdísimo y larguísimo debate al respecto tiene los días contados. Y ya era hora.