Un japonés se gasta 20.000 dólares en un disfraz de perro ultrarrealista, y este es el resultado

Ser un superhéroe, tener poderes o incluso convertirse en un animal. Cuando uno es pequeño sueña con las ideas más extravagantes y que, en muchas ocasiones, son incluso imposibles de conseguir. Por ello, la mayoría de las personas tienden a dejar estos sueños de la infancia en el pasado y marcarse nuevos objetivos en la vida. Pero, por lo que parece, esto no es algo que estuviera en los planes de este japonés, que se ha gastado 20.000 dólares en un disfraz de border collie a medida, para cumplir uno de sus sueños de la infancia: convertirse en un animal.

Además, por si el disfraz no fuese suficiente, este youtuber también decidió ponerle a su personaje canino un nombre nuevo: Toko. Así es como se conoce a este border collie humano, un disfraz que el japonés compró hace un año y que ha estado mostrando desde entonces en su canal de YouTube, 'I want to be an animal'. Aun así, hasta ahora tan solo se había mostrado como Toko en casa, motivo por el que sus suscriptores se han sorprendido mucho al verlo paseando por la calle.

Al parecer, este es un vídeo que grabó hace ya un año como parte de una entrevista de RTL, un canal de la televisión alemana, durante la cual no solo salió a pasear como si de un perro real se tratara, sino que incluso interactuó con otros perros. Tal y como se muestra en este vídeo, Toko aparece caminando a cuatro patas y olfateándose con sus compañeros caninos.

Y, como era de esperar, este vídeo no ha tardado en hacerse viral, de forma que ya ha superado los tres millones de visitas y tiene a muchas personas confundidas frente a esta situación. Pese a que muchos se han imaginado lo que sería vivir como un animal y estar tirado en la cama todo el díasin tener que ir a trabajar ni a estudiar, nadie se esperaba que alguien fuera capaz de llevar esta idea tan lejos. Sin duda, la mente humana no dejará nunca de sorprender.