Kylie Jenner llora por los comentarios sobre su físico: "Es un milagro que todavía tenga confianza en mí misma"

Para muchos, la vida de Kylie Jenner puede parecer el epítome del glamour y el éxito. Crecer en una de las familias más mediáticas de la televisión y las redes sociales ha hecho que cada movimiento de la menor de las Kardashian-Jenner sea escrutado por millones. Sin embargo, detrás de los récords en Instagram y su influencia en el mundo de la moda y la belleza, se esconde una realidad menos reluciente. Kylie ha tenido que enfrentarse constantemente a la cara oscura de las redes sociales: los implacables comentarios negativos.

En el episodio más reciente del reality The Kardashians, la joven empresaria de 26 años se sinceró como nunca antes. Frente a su hermana Kendall Jenner, Kylie se mostró vulnerable al hablar de los desafíos emocionales que enfrenta debido al escrutinio público. "Parece un milagro que aún tenga confianza y todavía pueda mirarme al espejo y pensar que soy bonita", confesó entre lágrimas.

Desde una edad muy temprana, Kylie ha sido objeto de análisis y críticas sobre su apariencia física y los procedimientos estéticos que ha podido realizarse. "La gente ha estado hablando de mi apariencia desde que tenía 12 o 13 años, antes de que me rellenaran los labios", comentó. Esta presión ha sido constante, y recientemente se intensificó tras su aparición en la Paris Fashion Week, donde algunos comentarios malintencionados la hicieron sentir mayor de lo que es. "Es muy doloroso. Me veo vieja", agregó, dejando entrever el impacto emocional que estos comentarios tienen en ella.

Las críticas en redes sociales no solo afectan su autoestima, sino que también la han llevado a cuestionar sus decisiones estéticas. Decidida a seguir las sugerencias de sus seguidores, optó por un look más natural en lugar de su habitual maquillaje cargado. Sin embargo, esto solo trajo más comentarios negativos. "Entonces voy y uso un look más natural, sin tanto maquillaje y alguien me capta bajo una luz extraña", explicó sobre unas fotos que se hicieron virales y que la afectaron profundamente.