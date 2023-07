Mark Zuckerberg muestra su potente físico ante la posible pelea con Elon Musk

Desde que Meta confirmase que estaba desarrollando una red social que podría competir con Twitter, la tensión entre Mark Zuckerberg y Elon Musk se ha hecho cada vez más evidente. Aunque en un principio esta rivalidad tomó una forma humorística, el dueño de Tesla ha acabado amenazando a Zuckerberg con una denuncia a Threads, la nueva competencia de Twitter, por supuestas filtraciones de secretos corporativos. Elon Musk ha dado cada vez más muestras de estar muy enfadado con la conducta del dueño de Meta, y ya hay quienes piensan que sus bromas sobre una posible pelea física con él podrían hacerse realidad.

La última imagen que ha subido Mark Zuckerberg a su cuenta de Instagram ha alimentado aún más los rumores de una batalla entre multimillonarios. Cuando se habló por primera vez de su posible combate, fueron muchos los que señalaron que Elon Musk tenía las de perder, ya que Zuckerberg es conocido por su afición a cultivar su cuerpo a través del gimnasio y los deportes de pelea como el jiu-jitsu. Esta última demostración de su capacidad física a través de una imagen de sus entrenamientos es todo lo que hacía falta para dejar claro quién ganaría en caso de que se celebrase la batalla.

Aunque fue Elon Musk quien propuso la pelea, parece que el dueño de Twitter ha preferido llevar su enfrentamiento con Mark Zuckerberg por la vía legal; aunque no se descarta que, por si acaso, esté recibiendo alguna que otra clase o entrenamiento para que su enemigo público número uno no lo machaque en un combate. Sea como sea, lo que está claro es que la rivalidad entre Twitter y Threads no se quedará sin resolver, así que habrá que esperar para conocer cuáles son los próximos movimientos de Musk y Zuckerberg, tanto en lo legal como en el ring.