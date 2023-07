Así es Threads, la nueva red social que llega para competir contra Twitter

Parece que Mark Zuckenberg quiere seguir aumentando su poder dentro del mundo de las redes sociales y, en esta ocasión, Meta ha empezado trabajar en una red social que hará competencia a Twitter: Threads. Y, aunque hasta hace poco no se sabía nada sobre este proyecto, es posible que este no esté tan lejos como uno pude llegar a imaginarse, ya que el medio The Verge asegura que el gigante tecnológico tiene la intención de lanzarla "tan pronto como pueda".

Pese a que todavía no se sabe mucho sobre esta futura aplicación, ya se ha dado a conocer que Threads busca hacer el registro en esta aplicación lo más ameno posible. Por este motivo, todo el que lo desee podrá utilizar directamente su cuenta de Instagram para que se rellene toda la información de forma automática, algo que también permitirá que las cuentas verificadas reciban directamente el tic azul nada más crearse el perfil.

Por otro lado, el CEO de IBC Group, Mario Nawfal, ha asegurado que el Director de Producto de Meta, Chris Cox, ha confesado que para crearla han escuchado a los usuarios y las figuras públicas. Y, pese a que Cox asegura que lo que buscan es crear una plataforma que se desarrolle de forma "sensata", Nawfal destaca lo irónico que le parece esto, ya que Meta ha tenido problemas en más de una ocasión precisamente por estos motivos.

Por este motivo, parece que Elon Musk no está muy asustado frente a esta posible amenaza, por lo que no ha dudado en hablar con ironía sobre esta supuesta competencia, señalando que por un momento se había preocupado frente a esta noticia. Y, por lo que parece, el dueño de Twitter no es el único que tiene esta opinión sobre Threads, ya que hay varios tuiteros que han confesado que creen que esta no le supondrá ningún tipo de competencia a Twitter.

Aun así, también existen otros usuarios que, por lo contrario, se mantienen expectantes ante esta futura red social, especialmente porque, desde que Elon Musk adquiriera Twitter, hay muchos usuarios que se han decepcionado con los cambios que han implementado, por lo que esperan que esto pueda cambiar en un futuro. Aun así, por ahora Threads continúa siendo tan solo un proyecto, por lo que hasta que no avance más esta red social y llegue a manos de los usuarios, no se sabrá si realmente será una competencia digna para Twitter o si, por lo contrario, se quedará en el abandono.