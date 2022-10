Una mujer coreana se deja 57.000 euros en operaciones para parecerse a Kim Kardashian y este es el resultado

Una mujer que gastó 57.000 euros para parecerse a Kim Kardashian dice que no se arrepiente de sus cirugías, ya que le da un "bonito privilegio". Cherri Lee, de 28 años, creció idolatrando a la estrella americana y se propuso convertirse en ella, a pesar de ser una raza totalmente diferente.

Cherri, que es de Corea del Sur, se sometió a 15 cirugías en ocho años en un intento por replicar la figura de reloj de arena y el aspecto glamoroso de Kim. Su primera cirugía facial, a los 20 años, fue un procedimiento para darle párpados dobles, y otras cirugías incluyeron tres levantamientos de glúteos brasileños y dos aumentos de senos. Tendrás que juzgar tu mismo pinchando en el vídeo para ver a Cherri mostrando el resultado de sus operaciones.

Cherri, cuyo nombre surcoreano es Hanbyeol, también se sometió a varias otras cirugías faciales hasta el punto de que nadie cree que sea de Corea. Pero a pesar haberse gastado 57.000 euros, dice que no se arrepiente e incluso consideraría más cirugías porque experimenta "un gran privilegio". 'Bonito privilegio' es la idea de que a las personas atractivas se les dan más oportunidades y beneficios en la sociedad debido a su apariencia.

Esta profesora de inglés a tiempo parcial, dijo: "Me encanta mi apariencia, pero aún consideraría hacerme más liposucciones".

"Nunca me arrepentiré, me encanta el 'lindo privilegio'. Definitivamente es algo real, como cuando vas a un restaurante y no hay mesas pero eres una mujer hermosa, te encuentran una mesa".

"Cuando estaba de viaje en un país extranjero, definitivamente fue útil y me hizo sentir bien. No hice todo esto por los pequeños favores de la vida, lo hice para que me encantara mi aspecto, pero definitivamente es un beneficio. "Nunca me arrepentiré de los cambios que hice en mi apariencia, y lo único que lamento es no haberlo hecho antes".

Cherri se sometió a su primera cirugía con solo 20 años para quitarse los párpados dobles, y rápidamente se enganchó con el impulso de confianza que le dio después de una dura ruptura.

La cirugía, en 2014, se convirtió en la primera de 15, ya que se encontraba cada vez más desesperada por parecerse a las Kardashian. En particular, soñaba con parecerse a su ídolo Kim, pero el problema era que Cherri es coreana.

Ella explicó: "Después de una ruptura, mi confianza tocó fondo. Siempre quise el look glamoroso de Kardashian con el trasero grande y la figura de reloj de arena. Mi ex no me quería de vuelta después de la primera cirugía, pero cada vez que fui al quirófano veía un cambio positivo, y rápidamente me volví adicta".

En 2016, tuvo su primera cirugía de senos en Seúl antes de otra cirugía ocular al año siguiente. Entre 2019 y 2021, tuvo tres levantamientos de glúteos brasileños para obtener el trasero mundialmente famoso de Kim, porque cada vez no era tan grande como ella quería.

Entre esos años también se sometió a una operación de nariz, cirugía de pómulos, reducción de papada y dos rondas de eliminación de grasa bucal, que adelgaza las mejillas. Pudo pagar las costosas cirugías gracias a la ayuda de sus padres.

Cherri dijo: "No creo que mis rasgos faciales se parezcan a los de Kim K, pero la vibra general es ella. "Tengo gente comentando desde atrás, pensando que no puedo escucharlos preguntándose si soy Kim. Hay muchs personas parecidas a Kim, pero vengo de un entorno asiático, por lo que requiere mucho más esfuerzo; no ves a muchas chicas asiáticas haciendo esto", sentenció.

