NBN: ¿Qué es el 'Netflix baguette Netflix'?

Me ha llegado este impresionante tuit que andaba haciendo las rondas por twitter esta semana.

¡NBN!

Me encanta este concepto y sobre todo me encanta la libertad que te da el poder ser capaz de bajar a comprar en pijama. NBN, Netflix baguette Netflix. Yo nunca fui capaz de tanto, pero sí me he atrevido a otras tendencias de las que puede que haya incluso sido pionero.

NBN Primigenio

Es Netflix Basura Netflix, el bajar la bolsa porque huele y porque toca no se merece un cambio de armario. Basta con ponerte algo sobre el pijama y a correr. Cambiar las zapatillas de casa por zapatillas de exterior es una opción para atrevidos.

NGN

Significa Netflix AlgoquesemehaolvidadoenelcocheytengoqueiralGaraje Netflix.

¿Qué posibilidades hay de encontrarte con un vecino en el ascensor cuando bajas de esta guisa? Las últimas investigaciones de Harvard dicen que el 90% como mínimo rozando el 99%

NSN

Netflix sueño profundo Netflix

Es una tendencia que consiste en emocionarte porque empiezas a ver una peli o una serie y de repente abrir los ojos y descubrir que son las 2:37 AM, que la peli ya acabó y el algoritmo ha empezado una de Liam Neeson que ya va por la mitad y que tu cuello está doblado por cinco sitios diferentes. Y que cuando vuelves a la cama estás sin dormir tres horas más y te quedas atrapado en un loop de tik tok e Instagram. Vuelves a Netflix al día siguiente aunque es posible que aumentes el loop a un NSNSN (MÍNIMO)

NWN

Netflix Whatsapp Netflix

También conocido como NWNWNWNWNWNWNWN cuando el grupo de padres del colegio o el de tus amigos del instituto se siente creativo y están compartiendo instrucciones para una excursión de dentro de poco o están organizando el cumple de un colega.

NNN

Es Netflix Netflix Netflix que es básicamente cuando no puedes hacer otra cosa que ver la tele sin parar aunque tengas la casa que recoger, la colada por sacar de la lavadora, la compra sin hacer y un Excel que rellena