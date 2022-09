Negros en la Tierra Media

Entre ellos Elon Musk, que ya ha entonado en Twitter el "Yo no soy racista, pero…". Los ofendidos acusan a la serie de ultrajar los libros de Tolkien y de ceder ante la cultura woke, que es como llaman a todo esta obsesión por la diversidad y la paridad en los productos culturales. Es verdad que la cultura woke existe, hemos visto a negros bailando hip-hop en series de Netflix ambientadas en la España visigoda. También es verdad que los europeos fuisteis los primeros en dibujar a Jesucristo, un hombre nacido hace 2000 años en Oriente Medio, como si fuese Jared Leto con la piel de Iniesta. Vosotros empezasteis con esto.

Luego está el debate de si hay que respetar la obra del autor, aunque el mismo Tolkien describía en 'El Señor de los Anillos' a personajes que tenían la piel oscura. Además, las cosas no siempre son blanco o negro. Por ejemplo Michael Jackson, que nació negro y luego se blanqueó la piel cuando cometió un crimen para evitar que la policía lo arrestase. El ejemplo inverso es Julio Iglesias, que nació blanco y evolucionó a negro esquivando el melanoma como los elfos esquivan las flechas. Hasta en Corea del Norte, que tenemos las fronteras cerradas a cal y canto, entró un negro para hacer de Baltasar en la Cabalgata de Reys, Dennis Rodman.

La nueva serie se llama 'Los Anillos de Poder' y va de personas escalando montañas durante 20 minutos para a continuación escuchar un poema épico en élfico de media hora. Hay personas que han caído en coma profundo viendo el primer episodio y no han despertado, pero se eso no se habla porque no conviene a Amazon. Mejor lanzar esta bomba de humo sobre si un personaje mitológico que tiene las orejas puntiagudas, se mueve como un felino y ve a varios kilómetros de distancia, puede ser más o menos moreno. Se las saben todas.