La Nintendo Switch seguirá en el mercado junto a su sucesora mientras haya demanda

Lanzada en marzo de 2017, la consola híbrida se encuentra en su octavo año de vida con un ritmo de ventas a la baja, algo previsible debido a su longevidad en el mercado. De acuerdo con los últimos resultados financieros de la compañía, correspondientes a los primeros nueve meses del ejercicio fiscal 2024-2025, Nintendo ha ajustado sus previsiones de ventas a 11 millones de unidades, un millón y medio menos de lo estimado previamente.

Mientras tanto, el sector ya espera la llegada de su sucesora, la Nintendo Switch 2. En enero de 2025, la compañía ofreció un adelanto de la nueva consola, que contará con un diseño de mayor tamaño, innovadoras funciones de ratón en sus mandos Joy-Con y un sistema magnético de acoplamiento mejorado. Sin embargo, los detalles completos no se revelarán hasta el próximo 2 de abril, cuando Nintendo ha anunciado que ofrecerá más información sobre su nuevo hardware.

A pesar de la expectación en torno a la Switch 2, Furukawa ha asegurado en una llamada con inversores —recogida por el medio japonés Sankei y Europa Press— que la llegada de la nueva consola no implicará la retirada inmediata de la Switch original. "Las ventas continuarán mientras haya demanda", afirmó el directivo, dejando claro que la compañía no apresurará su retirada del mercado.

Además, Furukawa se mostró confiado en que la transición entre ambas generaciones no afectará drásticamente las ventas del modelo actual. "No creemos que el impacto de la expectativa por la nueva consola reduzca significativamente la demanda de la Switch. Consideramos que seguimos teniendo un buen desempeño en nuestro octavo año, aunque no hemos alcanzado nuestro objetivo inicial", explicó.

Nintendo se enfrenta así a un escenario en el que deberá equilibrar la coexistencia de ambas consolas en el mercado, asegurando una transición fluida y manteniendo el interés del público en su actual catálogo mientras se acerca el lanzamiento de la próxima generación.