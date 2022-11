Su novio le pidió matrimonio cuando estaba a punto de morir y tres años después han conseguido casarse

Una pareja de Illinois está celebrando convertirse en recién casados ​​tres años después de que la novia desarrollara una enfermedad rara que amenazó con acabar con su vida.

Viktoria Cupay, de 26 años, habló sobre su viaje personal en un video de TikTok que está dándole la vuelta al mundo, ha sido visto más de 2 millones de veces y puedes ver dándole al play en el vídeo principal de esta noticia.

Viktoria que quería hablar sobre su extraordinaria recuperación en las redes sociales para inspirar y crear conciencia sobre la rara enfermedad que tenía.

Viktoria Cupay ingresó en el hospital en junio de 2019 después de tener fiebre que pensó que era causada por su lupus, y su cuerpo se inflamó y se cubrió de ampollas. Sin embargo, la condición de Viktoria se volvió tan grave que los médicos le indujeron un coma y creyeron que había un gran probabilidad de que no sobreviviera.

La causa de su enfermedad no fue el lupus, sino el síndrome de Steven-Johnson y la necrólisis epidérmica tóxica, enfermedades que afectan la piel del cuerpo, lo que provocó que pasara un total de 240 días bajo atención profesional.

"Mi mamá me llevó a la sala de emergencias porque tenía fiebre, pero pensábamos que era solo otro brote de lupus", recordó Cupay en declaraciones a GoodMorningAmerica.

Resultó que no tenía ninguna relación: "Empecé a desarrollar ampollas, y fue entonces cuando los médicos me diagnosticaron el síndrome de Stevens-Johnson o necrólisis epidérmica tóxica", dijo.

Para Cupay, los médicos le dijeron que probablemente desarrolló Steven-Johnson como resultado de una reacción alérgica a un medicamento.

Después de pasar un mes en coma inducido médicamente, y luego otro en estado crítico, fue dos meses después, en agosto de 2019, cuando su pareja, Nicholas Baldo, le propuso matrimonio en el momento en que Viktoria abrió los ojos, sabiendo que no podía vivir sin ella a su lado.

Cupay: "Eligió pasar el resto de su vida conmigo"

"Tenía 23 años en ese momento. A esa edad, pensarías que estarías viviendo tu mejor vida, pero no, estaba aprendiendo a caminar, hablar y comer de nuevo”, dijo Cupay. "Hubo momentos en los que solo quería rendirme. Pero tuve el mejor sistema de apoyo y les debo mi recuperación".

Mientras Cupay estaba en coma, dijo que Baldo, que había estado viviendo y trabajando en San Francisco, decidió regresar a su hogar en Illinois y pedirle a la madre de Cupay su bendición para proponerle matrimonio a su novia.

"Simplemente me sorprendió porque en ese momento, cuando me desperté del coma, me dieron un espejo porque no sabía lo que estaba pasando. Entonces, cuando me miraba, no me parecía a mí. Ya perdí mucho peso. Mi piel se veía diferente porque se caía bastante. No me parecía a mí misma en absoluto".

A pesar de todo "él eligió quedarse conmigo. Eligió pasar el resto de su vida conmigo", ha asegurado Cupay.

El 19 de agosto, tres años después de su compromiso en el hospital, Cupay y Baldo finalmente se casaron. "Elegimos la fecha por una razón porque queríamos recordar ese día con pura felicidad de ahora en adelante”, dijo Cupay. “Estaba feliz, feliz y agradecido, es todo lo que podía decir porque hace tres años, no hubiera pensado en que esto se hiciera realidad".

Finalmente Cupay se recuperó de Steven-Johnson pero todavía vive con lupus, una condición crónica que no tiene cura, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. Su experiencia la motivó a convertirse en defensora y hablar sobre sus enfermedades.

