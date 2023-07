Oppenheimer es junto a Marx el padre ideológico de la nación norcoreana

Siempre he dicho que junto a Marx, Oppenheimer es uno de los padres ideológicos de la nación norcoreana. Marx nos aportó la idea de igualdad: que todo el mundo reciba un kilo de arroz cada seis meses y Oppenheimer nuestra dimensión atómica, que si nos quieres atacar sepas que tienes 1500 cabezas nucleares esperándote.

Somos una nación marxista-oppeinherista. De Marx no me he leído El Capital porque son 3 tomazos y estoy esperando que saquen la película. Para el Oppenheimer de Cristopher Nolan si hemos organizado una proyección especial en todas las salas de cine del país, las cinco que hay. No es una proyección IMAX como aconseja Cristopher Nolan pero bueno, es una cinta pirata grabada del cine que hemos traído de Seúl de contrabando.

Las emociones son las mismas. Estás viendo al hombre que ha hecho progresar la humanidad, sin él los gobiernos no tendríamos ojivas nucleares para garantizar la paz en el mundo con la amenaza de poder destruirlo en cualquier momento. Yo acudí al primer pase y fue espectacular. Cuando escuchas por primera vez el ruido de los isótopos chocando entre ellos, a punto de reventar, se te ponen los pelos como escarpias. Y mira que son bombas de 15 kilotones, que eso hoy en día lo utilizamos en Corea para tirar fachadas, pero sabes que es el principio de algo.

A mitad de la película se lo dije a un comandante: “Esto son lo menos 18 Oscars, ¿cuántos tiene Titanic?”. No es cosa mía, el público en la sala también se metió de lleno. Hay un momento en el que aparece Einstein en pantalla explicando que la bomba puede ser una amenaza para la humanidad y la gente no se contuvo. Empezaron los gritos de hippie, comeflores, abuelo, listillo, judío… Hasta empezaron a tirar vasos y palomitas tuvimos y tuve parar la retransmisión: “Señores, tenemos cinco pantallas de cine en todo el país y tres son y blanco y negro. Vamos a comportarnos”. En fin, no os la perdáis.