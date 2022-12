Una pareja emociona a todo el mundo al compartir el primer abrazo que se dan de pie en siete años

Este matrimonio se ha dado su primer abrazo de pie en siete años, con su hijo presente para presenciar el especial momento. Amanda Krieg, de 30 años, y Todd Krieg, de 29, de Ohio (Estados Unidos), grabaron el conmovedor momento antes de compartirlo en las redes sociales.

Todd sufrió un grave accidente de bicicleta en 2014 y quedó paralizado del pecho para abajo, y desde ese día, el gestor de cuentas no puede mantenerse en pie.

La pareja se conoció un año después del accidente de Todd, por lo que solo han conocido esta vida. Especialmente emotivo ha sido el momento para su hijo, Everett, de 5 años que nunca había visto a sus padres abrazarse ni a su padre ponerse de pie.

Su historia ya había dado la vuelta al mundo en 2017 cuando, contra todo pronóstico, consiguieron quedarse embarazados y tener al primero de sus dos hijos.

Amanda Diesen y Todd Krieg no pensaron que alguna vez podrían concebir hijos de forma natural así que cuando Diesen quedó embarazada, la pareja sabía que necesarios para conmemorar la ocasión de una manera especial.

Por eso se decidieron por una tonta foto de anuncio de embarazo con las palabras "Todavía funciona" escritas con tiza detrás de ellos. Y, durante la sesión divertida, ¡Krieg le propuso matrimonio!

"Fue genial, somos tan tontos y queríamos algo que retratara nuestra relación", explicó Diesen. "Había buscado mucho en Pinterest, pero no hay muchas ideas para quienes están en silla de ruedas. Me topé con uno en el que un padre sostenía un cartel que decía 'Yo hice eso', así que me dio la idea de escribir 'Todavía funciona'".