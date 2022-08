Polémica por el tuit de un jugador de LoL tras el trágico suicidio de su madre

"No sabemos hablar del suicidio" es el título de mi compañera Elena Cabrera daba a un artículo hace tres años, donde profundizaba de la poca delicadeza que a veces se tiene al toca este tema. Es lo que creo que ha pasado con Kamil Kostal, un jugador de League of Legends que anoche escribía un mensaje que ha dado muchísimo que hablar.

"Ha sido una semana llena de emociones, porque mi madre se quitó la vida ayer antes de la partida más importante de mi carrera", dice en un tuit que transcribimos completo porque dudamos que vaya a durar mucho tiempo colgado. "Estoy tan feliz por poder dedicarle esta victoria y haberme clasificado para el European Master. Por favor, cuidad de la gente que os rodea y no ignoréis los síntomas de depresión o los pensamientos de suicidio".

Kamil, un joven eslovaco que vive en Francia, juega para el club de deportes electrónicos GameWard, que ayer -como él mismo celebraba- se clasificó para un torneo veraniego muy importante de LoL. "Kamil ha tenido un problema personal esta semana y pido al chat que le ponga un mensaje de ánimo, un corazoncito", decía en una entrevista su compañero Akabane ampliando la información.

Dicho y hecho, las reacciones no se hicieron esperar, con toda la comunidad gamer volcada en mensajes de ánimo, a veces tan contradictorios como el propio tuit original. Ibai va a por condolencias más clásicas, mientras que TheAntonio, jugador de Giants, suelta un "Siento mucho lo de tu madre, felicidades por tu clasificación".

La confusión de la comunidad supongo que viene dar el pésame a una persona que además está de celebración por Twitter, por triste que sea, y hace que por lo menos yo me plantee si se puede escribir cualquier cosa en Twitter, y cómo hacerlo. Un resumen desprovisto de sentimientos, pero no muy lejano a la realidad, sería tal que así: "la semana regular, porque se ha suicidado mi madre pero he ganado un torneo de LoL".

Por supuesto, hacemos caso al manual del Ministerio de Sanidad sobre 'Recomendaciones para el tratamiento del suicidio por los medios de comunicación', donde habla largo y tendido sobre la frivolización que a veces se trata el tema de quitarse la vida. "La muerte por suicidio implica un drama personal con sufrimiento extremo que deja tras de sí un grave impacto en el entorno de la persona fallecida", dice el texto, algo que claramente ha sucedido en el caso de Kamil. Tanto como para preocuparse sobre su propia capacidad de gestionar la situación.

Hablamos de un chaval de 22 años que está "impactado por el apoyo y la cantidad de mensajes que ha recibido", y que le gustaría "contestar a todos pero llevaría mucho tiempo". Es lo que dice en Twitter "sinceramente agradecido", pero quizá sea momento para buscar consuelo más allá de las redes y acompañar, y ser acompañado, por su familia. Un abrazo sincero vale más que todos los likes del mundo, y definitivamente no sabemos hablar del suicidio.