Preocupación por la entrevista de Adin Ross a Kim Jong-Un: el gobierno de Estados Unidos teme una Tercera Guerra Mundial

Desde que Adin Ross aseguró que Kim Jong-Un le ha concedido una entrevista y que hará una aparición especial en su stream, las redes han estado bastante nerviosas respecto a este tema. Y, aunque muchas personas creen que debe ser una especie de truco o mentira y que realmente no va a hablar con él, es inevitable que muchas otras sientan dudas sobre qué puede llegar a pasar si de verdad se lleva a cabo.

Porque, después de ver las preguntas que Adin Ross ha estado preparando en directo para esta supuesta entrevista, es inevitable preocuparse. Esto se debe a que las que ha pensado no son especialmente simples, sino más bien todo lo contrario: son bastante delicadas teniendo en cuenta de que se trata del líder de Corea del Norte.

Y, por lo que parece, las redes no son las únicas que se han preocupado frente a esta situación, ya que Adin Ross asegura que el gobierno de Estados Unidos también se ha puesto en contacto con su equipo legal. Esto es algo que el streamer ha confirmado durante su último directo, en el cual ha dicho que le han advertido de que llevar a cabo esta entrevista podría llegar a tener consecuencias muy graves, motivo por el que él ha asegurado que no quiere empezar ninguna guerra mundial.

Adin Ross es un streamer que lleva años marcado por las polémicas, hasta el punto de que Twitch le ha beaneado de forma permanente por crear un contenido que infringía las normas de la plataforma. Además, también es muy conocido por ser una persona especialmente cercana a Andrew Tate.

Por ello, no es de extrañar que las redes estén tan preocupadas por esta supuesta entrevista, la cual está previsto que se lleve a cabo este miércoles, a las 7:30 PM EST (1:30 AM del jueves en España). Por tanto, habrá que esperar para ver si realmente entrevistará al líder de Corea del Norte, Kim Jong-Un, o si todo esto no ha sido más que un show.