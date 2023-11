¿Qué es el baile de Velaris? El evento de fantasía en Madrid de fans de los libros de ACOTAR

El mundo de los libros de fantasía y de las novelas para adolescentes está más vivo que nunca. Más allá de las sagas más clásicas que todos conocemos como El señor de los anillos, Juego de Tronos o Harry Potter hay todo un sinfín de universos de fantasía que han surgido en los últimos tiempos.

Especialmente populares son las sagas de novelas de fantasía para adolescentes creadas por la escritora Sarah J. Maas, una de las de mayor éxito del mundo. Primero Throne Of Glass, de la que ha publicado ocho novelas entre 2012 y 2018 y después A Court Of Thorns And Roses (ACOTAR), de la que lleva cinco novelas publicadas.

Recientemente esta serie de novelas se ha vuelto viral en España en redes sociales como TikTok e Instagram después de la celebración del evento Una noche en Velaris inspirado en el universo de ACOTAR .

Detrás del evento Una noche en Velaris que tuvo lugar el 4 de noviembre en el Circulo de Bellas Artes de Madrid se encuentra la empresa Mastermind que ya ha anunciado una segunda noche que tendrá lugar el 18 de noviembre.

Velaris, también conocida como la Corte de los Sueños o Ciudad de la Luz de las Estrellas, es una de las ciudades de la Corte Noche de Prythian. Los fans de esta saga pagaron cerca de 100 euros y acudieron disfrazados a este baile de fantasía en el que se vivieron momentos emotivos como esta pedida de mano.

Pero el evento no sólo se ha vuelto viral por los elaborados looks y vestidos de los asistentes sino por la polémica que ha rodeado a este baile de Velaris que no ha estado exento de críticas.

Muchos asistentes se han quejado de problemas de aforo, de que tardaron hora y media en entrar y de que el elevado precio de las entradas no se correspondía con lo que ofrecía el evento: "Sin agua, con calor y sin sitio para sentarse”, asegura @lady_aguja.

Pero eso no desanimo a los fans de ACOTAR que disfrutaron de una noche de fantasía en la que lo mejor "sin dudarlo fueron las asistentes y la compañía. La paciencia, el buen rollo y lo diosas que ibais todas".