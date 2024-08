Si estás leyendo esto es porque es 15 de agosto o está a punto de serlo; o quizá es que te ha acechado esta duda de repente y no has podido resistirte a buscar su respuesta: ¿por qué el día 15 de agosto es festivo nacional en España? Todas las comunidades autónomas deciden tomarse un descanso en este día que, en realidad, pilla de vacaciones a la mayoría de los españoles. Probablemente, muchos preferirían que este día festivo sucediese en otro momento, para crear algún otro puente en los meses que no tienen ninguno; pero es que existe una razón de peso (al menos, en el aspecto cultural e histórico) por el que el día 15 de agosto es fiesta nacional. Algunos lo conocen como el "Día de la Virgen", aunque técnicamente se le llama "Día de la Asunción de la Virgen María".

Probablemente recuerdes que Jesús murió en el año 33, y que luego resucitó y ascendió a los cielos. Su madre, la Virgen María, vivió un proceso similar diez años después, en el año 43. Cuando estaba a punto de fallecer, pidió a su hijo que todos los apóstoles estuviesen con ella en el día de su muerte, y así fue. Pero, en vez de morir, se dice que se durmió y que fue llevada a los cielos en un proceso que conocemos como la Asunción de la Virgen María. Estos datos no están incluidos en la Biblia, sino que se han obtenido a partir de textos apócrifos que narran los detalles de la vida de María después del fallecimiento y resurrección de su hijo. Según esos textos, la Virgen ascendió a los cielos un día 15 de agosto del año 43.

Por supuesto, la no estandarización de los calendarios y el origen boca a boca de muchos de los datos afirmados en los evangelios apócrifos hacen que sea muy probable que la Virgen María no abandonase este mundo un día 15 de agosto. Puede que fuese el 14, o el 6, o quizá sucedió en un mes diferente, o incluso al año siguiente. Pero la cultura popular de España siempre ha respetado este día como el momento oficial en el que la Virgen María ascendió, y hoy en día se mantiene tal cual, a pesar de que muchos ni siquiera sientan una pasión especial por este momento tan importante de la religión cristiana.