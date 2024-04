Qué es el petting, y por qué es probable que lo hayas practicado en público

Hay anglicismos que están más extendidos que otros, y cuando estos hacen referencia a temas tabú, es especialmente difícil que se conozcan entre la población general. En lo que al sexo de refiere, aunque conceptos como el cruising o el squirting han tenido demasiado calado, sigue habiendo muchas palabras que suenan extrañas a oídos de la mayoría, y "petting" es una de ellas. Descubre qué es el petting, una disciplina sexual que probablemente practicases muy a menudo cuando eras adolescente.

El petting es el sexo basado en el roce, y que no incluye penetración ni sexo oral. Viene del verbo "to pet" del inglés, que significa "acariciar". Las personas están practicando petting cuando deciden que quieren tener sexo con un contacto menor, ya sea porque no les apetece tener relaciones sexuales completas o porque necesitan ser discretos con lo que hacen. Es por eso que el petting es especialmente habitual en los espacios públicos, o entre los adolescentes que quieren estar con sus parejas sin que su entorno familiar los descubra.

Hay una palabra en español que se acerca bastante al concepto del petting: "magreo". Ya sea por contagio anglosajón o por la necesidad de buscar una palabra menos malsonante para designar a este tipo de relación sexual, lo cierto es que cada vez más personas optan por utilizar esta palabra. Por supuesto, habrá quienes prefieran mantener las tradiciones y seguir llamando a las cosas como se las ha llamado desde hace décadas, pero, igual que ha ocurrido con otros muchos anglicismos, es probable que ambas palabras convivan en el vocabulario popular durante los próximos años. ¡Habrá que ver hasta qué punto consigue tener éxito el petting como para desbancar a un sustantivo tan popular en nuestro país!