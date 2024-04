¿Qué es el Wabi Sabi? La filosofía japonesa que está triunfando en las redes

La cultura japonesa ha conquistado millones de corazones alrededor del mundo, entre ellos, el nuestro. Sus tradiciones y su forma de vivir cuentan con un gran número de seguidores, y nosotros queremos acercaros un poquito a ellas. Por ello, os presentamos este vídeo del tiktoker @buenosdiasporcierto.

El joven vivió durante un tiempo en Japón y trabajó como profesor y hoy en día sigue contando anécdotas y datos curiosos sobre su estancia allí. En su último vídeo habla de la filosofía WABI SABI. Una manera de entender la vida muy curiosa y que todos deberíamos seguir.

El español indica que esta filosofía le está ayudando cada vez más a ver de otra manera la vida y que se la enseñó una de sus alumnas. Para entender mejor esta filosofía, hace una pequeña introducción: un día estaba en clase explicando su viaje a Kyoto a sus alumnos y les comentó que le gustó mucho, pero como fue en enero, no pudo disfrutar de lo bonito que está el paisaje cuando nieva ni cuando florecen los cerezos en otra época del año.

Pero tras contar esta historia, una alumna se quedó mirándolo y le dijo algo que le sorprendió: "Alejandro, Wabi Sabi". Él no lo comprendió, por lo que le pidió que le aclarara lo que significaba. La alumna le explicó: "Alejandro, disfruta de lo imperfecto. La vida no es perfecta, tienes que disfrutarla tal y como es y apreciar cada momento como viene". El tiktoker confiesa que muchas veces busca esa perfección, ya sea a nivel laboral o a nivel personal, lo que le hace agobiarse.

"Pero es que no siempre se puede ser perfecto, de hecho, nunca eres perfecto, siempre se puede mejorar", indica. "La filosofía Wabi Sabi lo que te hace es reflexionar y un poquito desconectar de esa presión que tienes muchas veces a nivel social de hacerlo todo perfecto", continúa explicando Alejandro.

Sin embargo, el tiktoker hace hincapié en que esto no quiere decir que si algo no sale como esperábamos nos de igual ni que si los resultados que obtenemos no eran los que esperábamos no les demos importancia. Sino lo que quiere decir es que hay que ser críticos y realistas con la realidad.

"La vida no es perfecta y nosotros por supuesto que tampoco. Así que vamos a disfrutar la vida tal y como es, con sus imperfecciones, con todas las cosas que tiene para mejorar. Vamos a mejorarla entre todos, pero vamos a dejar esa presión a un lado porque eso muchas veces no nos deja avanzar". Y termina con una recomendación: "Así que, ya sabéis, amigos: Wabi Sabi".