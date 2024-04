Explica el divertido motivo por el que es mejor que no viajes a Japón si te llamas Alejandro y las redes alucinan

Los nombres propios siempre han sido un problema a la hora de viajar a otros países. Sabrás que muchas veces nuestros nombres no se pronuncian igual en España que en el extranjero, y menos aún si visitas Japón. Esto es lo que le ha ocurrido a un tiktoker español cuando estuvo en el país nipón.

El usuario de Tik Tok @buenosdiasporcierto, Alejandro Mesa, vivió durante seis meses en Fukuoka, Japón, y ahora ha recordado con todos sus seguidores una anécdota de este período en el país japonés. Tiene que ver con su nombre y con cómo lo llamaban.

"Si hay un nombre que no os recomiendo tener si vais a ir a vivir a Japón es el de Alejandro", comenta el joven. Indica que allí la forma que tienen para llamar a las personas de manera educada o cariñosa es poner al final del nombre el tratamiento de respeto, como nosotros en España usamos "don" o "señor" antes del nombre.

En el caso de Japón se utilizan Chan, Kun o Sama. "Uno de los más comunes es el sufijo San. Claro, yo me llamo Alejandro, entonces muchas veces me decían Alejandro San". Sin embargo, aunque pueda parecer gracioso en un principio, el tiktoker explica que "durante toda la infancia los Alejandros hemos sufrido de Alejandro Sanz y, sobre todo, la peor crisis fue cuando Lady Gaga sacó la canción de Alejandro".

Continúa explicando que cuando lo llamaban Alejandro San en Japón, todos los españoles se reían muchísimo, aunque los propios japoneses no entendían por qué se reían. "Que todo el rato te estén llamando Alejandro San después de tantos años, pues ya se me quita un poco la gracia, la verdad. Así que yo siempre les decía que por favor me llamaran Ale Kun, además creo que mola bastante, y Alejandro Sanz lo dejamos para el cantante", sentencia.

El vídeo ha conseguido más de 4 millones de reproducciones y ha recibido 2628 comentarios. Entre ellos, destacan algunos muy ingeniosos como "Alejandro Sanz sería Alejandro Sanz-san?", "Pero al ser su maestro, no sería más adecuado "Alejandro sensei"?" o "Imagínate si alguien se llama Crua y viaja a Japón...".