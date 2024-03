Quién es Faustino Oro, el niño argentino de 10 años que ha ganado a Magnus Carlsen al ajedrez

No son pocas las historias de niños prodigio que nos sorprenden cada poco tiempo, pero pocos de ellos han conseguido hazañas tan grandes como la que acaba de conquistar Faustino Oro. Este argentino ha logrado con solo 10 años de edad lo que muchos jugadores de ajedrez ansían toda su vida: batirse en duelo contra Magnus Carlsen y salir victorioso. Aunque ha sido en una partida de bullet, y no en una normal, donde Faustino se ha alzado con la victoria, no ha dejado de sorprender a muchos de los fanáticos de este deporte, que ya lo consideran uno de los mayores prodigios de esta disciplina a nivel internacional.

La pandemia fue la culpable de que Faustino Oro empezase a jugar al ajedrez hace cuatro años, y desde entonces se ha profesionalizado cada vez más hasta conseguir ser uno de los mejores jugadores de su país natal, Argentina. Hace muy poco, tanto él como su familia se han mudado a Badalona para que el chico pueda desarrollarse mejor como jugador, y dedica una cantidad de horas ingente cada semana a practicar su gran afición, con la esperanza de ganarse la vida con ello.

Uno de sus grandes pasatiempos es el ajedrez bullet (partidas en las que cada jugador cuenta con un minuto) y el blitz (juegos de tres minutos para cada jugador, con un pequeño extra para mover las figuras). Faustino Oro destaca en los rankings de su país en estas dos categorías, y fue en una competición de bullet donde logró enfrentarse por fin a Magnus Carlsen, el mejor jugador de ajedrez del mundo, y ganar. Por supuesto, este tipo de partidas no tienen nada que ver con las que se desarrollan en los campeonatos de ajedrez clásicos, pero no deja de ser un gran logro del que este niño argentino puede enorgullecerse. ¡Será emocionante descubrir qué ocurre cuando ambos puedan por fin enfrentarse el uno al otro en persona!