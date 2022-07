La respuesta de Noelia a Carla: "No le fui infiel, las dos éramos tóxicas"

Hace ya unos años Carla Flila y Noelia Moya firmaban juntas 'Vive tu Verdad', un libro sobre cómo "bastó un primer encuentro, una primera conversación, para darnos cuenta de que queríamos estar juntas, compartir toda nuestra vida, para siempre". Eso es, hasta que el salseo internetero las separe.

Contra todo pronóstico tenemos un nuevo capítulo en su mediática historia. Pero si aún no sabes qué ha pasado, el resumen es que estas jóvenes influencers llevaban 6 años de relación (y compromiso de por medio) hasta que una de ellas confirmó su ruptura tras una infidelidad. Es la síntesis de esto que escribimos ayer.

Carla acusaba a la que hasta ahora era su pareja de haberle sido infiel con una seguidora durante un viaje a Maldivas. Decir que las redes estaban ansiosas esperando la respuesta de su hasta ahora pareja no es exagerar. Y ha hablado.

En una serie de historias de Instagram ha admitido que en sus seis años de relación no ha hecho las cosas bien. "En toda relación hay altibajos pero no todo lo que ha contado -Carla- es cierto. Lo ha hecho desde la rabia".

Sobre la famosa noche de fiesta en la que, supuestamente, Noelia dejó a Carla con ansiedad, se fue hasta altas horas y le fue infiel, Noelia relata que su relación ya había terminado y se fue de fiesta porque "no estaba a gusto donde estaba" y puesto que ya no eran pareja "no le fue infiel".

Sobre uno de los temas que más ha dado que hablar, el no querer mantener relaciones sexuales, Noelia asegura que nunca le ha dado "asco" y que "si no me apetece, no me apetece, no tengo que dar explicaciones a nadie". "He amado mucho a Carla, es lo mejor que he tenido. Una relación tan larga sin comunicación se vuelve rutinaria. Las dos éramos tóxicas" admite.

También ataca a Carla diciendo que hay cosas que no hacía falta contar, que son temas de pareja y que "se tienen que quedar en casa". Curioso cuando tu contenido se basa en enseñar todos los aspectos de tu vida en una red social, yo no digo nada...

Sobre la tercera persona implicada, Carmen, poco sabemos. Solamente se ha pronunciado a través de un mensaje que ha subido la propia Noelia donde reconoce que las personas se equivocan y que cada uno tiene su versión. "Se me parte el corazón ver el acoso que hay hacia ti. Pide ayuda y aléjate de las redes", concluye.

A la gente parece no convencerle las explicaciones de Noelia (y dudan de la fiabilidad del mensaje de Carmen) y la acusan de no ser sincera, no pedir perdón a Carla y no aclarar nada.

Por el momento toca esperar que Carla se vuelva a pronunciar (o no) porque la verdad, ¿para qué queremos una telenovela cuando tenemos el salseíto de TikTok?