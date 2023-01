Revisa tus monedas de 5 pesetas: algunas pueden valer 36.000 euros

Las pesetas y monedas antiguas que tienes en casa pueden valer una verdadera fortuna. Aunque ya no puedes acudir al Banco de España a canjear pesetas por euros siempre existe la opción de vender tus monedas en tiendas de numismática o subastarlas en alguna página web de pujas para coleccionistas.

En España, las pesetas dejaron de utilizarse en 2002, con la implantación del euro pero durante mucho tiempo las pesetas que tenías por casa podían cambiarse por euros en el Banco de España.

Esto fue posible exactamente hasta 2021 y aunque ahora no puedas hacerlo no quiere decir que las pesetas que tengas por casa no tengan valor. De entre todas esas pesetas viejas que algunas personas pueden tener guardadas o perdidas por casa hay una en concreto que tiene especial valor.

Las 5 pesetas forjadas en el año 1949, conocidas como Duros de 1949, son «con toda probabilidad la moneda valiosa fetiche» del coleccionismo, según destaca el expertos numismático Javier Mercado, y su precio puede oscilar entre los 12.000 y 36.000 euros.

Existen en total 5 monedas diferentes de 5 pesetas que fueron acuñadas en 1949 pero no todas tienen el mismo valor en el mercado. La clave la encontramos en los números troquelados en las dos estrellas que rodean la palabra *cinco*.

Las monedas de 5 pesetas más comunes contienen los números *19*49 y *19*50 y, si han permanecido desde entonces sin desgaste, ni arañazos, y con su color y brillo original, pueden venderse por entre 10 y 20 euros.

Pero su valor de mercado se vuelve nulo si la moneda tiene señales de circulación, manchas o arañazos. Esta es una tabla de los precios que pueden alcanzar las distintas monedas de 5 pesetas en subasta según la web Coleccionista de monedas.

Precio por año de acuñación de las monedas de 5 pesetas de 1949

Marca - Valor máximo de subasta

*19*49 - 20€

*19*50 - 20€

*19*51 - 6.000€

*19*52 - 36.000€

*E*51 - 5€