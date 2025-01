El significado oculto de las tres ofrendas que los Reyes Magos le dieron a Jesús al nacer

Son muchas las curiosidades que se esconden detrás del Día de Reyes. Esta celebración es especialmente popular en nuestro país, pero no ha tenido el mismo calado en otras muchas culturas vecinas, ya que no forma parte de la cultura católica como tal. La historia de los Tres Reyes Magos no se puede encontrar en la Biblia, pero sí que hubo autores que la incluyeron en sus evangelios al tratar de contar la historia de Jesús. Según esas historias, estos tres reyes se reunieron para viajar hasta Belén y hacer a Jesús tres ofrendas: incienso, mirra y oro.

Tardaron cerca de dos semanas en llegar, y es por eso que el Día de Reyes se celebra el 6 de enero. Le llevaron incienso porque es una ofrenda que en aquel entonces solo se le hacía a los dioses, para simbolizar que era el hijo de Dios en la tierra. Le ofrecieron mirra, con propiedades curativas, para recordarle que era un ser humano, y que, como tal, estaba destinado también a sufrir. Por último, le llevaron oro, un material que estaba reservado para los reyes, ya que había nacido para ser el rey de los judíos.

Lo cierto es que estos tres reyes magos podrían haberse dedicado sin problema al tarot, porque acertaron de lleno con lo que luego tendría que pasar Jesús en vida. Aunque este supuesto momento de la historia tenga documentos que lo respalden, poca duda cabe de que la celebración del Día de Reyes siempre ha sido, en parte, una forma de acabar con la costumbre pagana de Papá Noel y sus regalos. ¡Puede que en nuestro país funcionase, pero parece que no es una historia que haya cuajado en el resto del mundo!