El skater Nyjah Huston enseña el lamentable estado de su medalla en los Juegos Olímpicos una semana después de ganarla

La celebración de los Juegos Olímpicos de París está dejando muchos momentos épicos. No solo las gestas deportivas están dando que hablar, también los memes que nos están dejando los participantes.

También algunas polémicas, como los precios del café de algunos bares de la capital francesa que ha impactado a las redes.

Pero en esta ocasión, lo que ha causado controversia ha sido el estado de la medalla de un deportista una semana después de ganarla. Las medallas de oro, plata y bronce que se reparten llevan en el centro un trocito de la Torre Eiffel, aunque apenas contengan un pequeño porcentaje del valioso metal del que llevan su nombre.

Así, el skater estadounidense, Nyjah Huston, ha desvelado el mal estado en el que se encuentra su medalla de bronce conseguida en la modalidad de street masculino. El deportista denunció este hecho en su perfil de Instagram mostrando el metal y su visible óxido y descascarillado.

Estado de la medalla de bronce conseguida por Nyjah Huston | Instagram @nyjah

"Estas medallas olímpicas lucen geniales cuando son nuevas, pero después de dejarlas estar un tiempo sobre mi piel con un poco de sudor y dejar que mis amigos la toquen durante el fin de semana, aparentemente no son de tan buena calidad como pensáis", ha dicho en sus historias de Instagram dando la vuelta y revelando a cámara su deterioro.

"Esta medalla parece que fue a la guerra y volvió", ironizó más tarde en otra imagen.

"Parece que la ganaste en 1982", le respondió un seguidor, aunque el propio Huston reconoció que las medallas "están pensadas para que se guarden en cajas". La medalla de bronce se compone de un 97% de cobre, un 2,5% de zinc y un 0,5% de estaño.

Imagen de las medallas de oro, plata y bronce de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de 2024. | EP

Eso sí, al menos le queda el recuerdo de la experiencia, a pesar de que él mismo reconoció su decepción y tristeza cuando la ganó, pues se ilusionó con el oro.

"Desde que llegué a casa me está costando salir de la cama y empezar a vivir de nuevo. No fui a París con expectativas. Solo quería salir ahí fuera, hacer algunos trucos y disfrutar el momento. Pero después de estar en una buena posición de ganar y no conseguirlo, joder duele. En ese momento quería mucho traer a casa ese oro para nosotros. Más que cualquier cosa que alguna vez haya querido en mi vida. Se sintió como una oportunidad única en la vida y creo que esa es la parte que realmente hace que sea difícil dejar ir", se sinceró.