Piden un café en París durante los Juegos Olímpicos y no se creen lo que les han cobrado

Uno de los problemas principales cuando viajamos a otros lugares es el precio de los productos. Estamos acostumbrados a los de nuestra ciudad o nuestro país y cuando compramos o pedimos algo en un bar muchas veces nos sorprende porque son muy caros. Esto fue lo que le ocurrió a una pareja que viajó a París en planos Juegos Olímpicos 2024.

El tiktoker @archieted0 ha estado con su novia en París mientras se desarrollaban las Olimpiadas. Como cualquier persona, decidieron ir a un bar para pedirse un café, sin embargo, lo que no se esperaban era lo que les costaría esta bebida. El chico fue quien pidió y pagó el café, así que su novia no sabía cuánto había costado. Por eso, el tiktoker decidió preguntarle a la chica cuánto creía que le había costado.

La novia empieza especulando con 12 euros, pero él le contesta que ha sido más. Ella, muy sorprendida, le vuelve a decir a su novio que no cree que haya sido más de 20 euros, a lo que el tiktoker le da la razón. Luego ella propone que le ha costado 18 euros, pero tampoco acierta. Finalmente, descubre que el café le había costado 20 euros a su novio.

La chica explica en el vídeo que ya le había advertido a su pareja de que el precio sería alto, aunque creía que estaría en 6 euros. "París es muy caro, es super, hiper caro. Yo me siento bastante insultado, la verdad", comenta el tiktoker. Aunque la novia confiesa que estaba bueno.

El vídeo ha conseguido 3 millones y medio de reproducciones y muchas personas lo han comentado también. La mayoría se sorprenden de este precio tan alto: "me cobran 20€ x un café y me llevo el vaso JAJAKAJA" o "Me cobran 20 euros por un café y me llevo la cafetera". Aunque otros no se han sorprendido tanto y escriben: "Hombre si vas justo cuando están los juegos olímpicos si que es bastante caro París".