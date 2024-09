Sony presenta la PS5 Pro: Descubre todos los detalles y su criticado precio

El anuncio de la PlayStation 5 Pro, que saldrá a la venta por 799 euros, no ha dejado indiferente a nadie en la esfera de los videojuegos. Sin embargo, lo que más ha captado la atención no son sus mejoras técnicas, sino el alto precio que Sony ha decidido imponer a su consola más avanzada. Como era de esperar, la reacción de los usuarios no se ha hecho esperar, y las redes sociales se han convertido en un hervidero de quejas y críticas.

Para muchos jugadores, el coste de la PS5 Pro no tiene justificación. Si bien es cierto que la consola ofrece un aumento significativo en aspectos como la velocidad de renderizado (un 45% más rápida) y una mejora notable en el ray tracing y la GPU, el precio sigue siendo difícil de digerir. La diferencia de casi 350 euros con respecto a la versión digital de la PS5 Slim, que se vende por 449 euros, es vista como un salto excesivo. Y, de hecho, lo es.

A esto se suman otros factores que han avivado el malestar entre los consumidores. El hecho de que la consola venga sin lector de discos (que cuesta 120 euros por separado) y que la base de la PS5 Pro se venda por 30 euros adicionales ha sido considerado un "chiste de mal gusto". Para muchos, estos extras deberían estar incluidos en una consola cuyo precio ya es elevado de por sí.

No solo los consumidores españoles han expresado su enfado. Aunque en otros mercados como el estadounidense el precio podría ser más aceptable, el consenso general apunta a que la estrategia de Sony no ha sido la más acertada, especialmente en un contexto en el que la oferta de juegos exclusivos no es tan amplia como se esperaba.

En definitiva, la PS5 Pro promete ser una consola de alto rendimiento, pero el elevado coste ha dejado un mal sabor de boca entre muchos de sus potenciales compradores. ¿Será este un error de cálculo por parte de Sony? Solo el tiempo lo dirá, pero, por ahora, la indignación entre los usuarios parece ir en aumento.