Succession: El hombre es un lobo para el hombre

Succession es la nueva Juego de Tronos por dos motivos: porque ya es el buque insignia de HBO y porque literalmente va de un juego de tronos, de quién ocupa el asiento dejado por Logan Roy. La sinopsis es sencilla: un magnate de los medios de comunicación va a jubilarse y no sabe a cuál de sus hijos dejarle la sucesión. Aunque la verdadera sinopsis es otra: el hombre es un lobo para el hombre.

* A partir de aquí este artículo contiene ligeros spoilers sobre la serie que considero no te la van a destripar.

Imagínate que vives en un mundo en el que no existe la bondad y todo el mundo es como Borja Escalona o Dalas Review. Pues Succession plantea que ese mundo existe y es el de los ricos, este mismo en el que vivimos. Juego de Tronos dio para profundos análisis políticos y hasta un libro de Pablo Iglesias.

En Succession hay política, sociología, filosofía y psicología humana. Si romper la relación con un padre o un hijo es bueno para los accionistas se hace, no hay más que hablar. Si para beneficiar a la empresa hay que sabotear la democracia e impulsar a un candidato fascista, ahí están.

Todos los personajes son asquerosamente ricos y aprovechan su posición para pisotear a los demás. Son ricos además sin haber hecho ningún mérito y no son conscientes de ello. La mayor crítica hacia la sociedad capitalista desde El Capital de Marx. Succession es una serie de psicópatas en la que no hay crímenes de sangre. Cuando le coges cariño a un personaje porque parece que tiene sentimientos al rato dices "Ah, no. Es una rata sociópata y debería estar muerto".

Cuando un personaje parece ser menos malvado de repente se convierte en una mezcla entre Bin Laden y Charles Manson pero con traje y chófer personal. Succession es un ensayo narrativo sobre como la sociedad capitalista ha convertido al ser humano en un deshecho social y hace falta acelerar el cambio climático o la tercera guerra mundial para acabar ya con esta lacra. Este planeta sobra en el sistema solar.