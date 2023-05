La tetera de Russell, la analogía más famosa sobre la existencia de Dios

Bertrand Russell fue un filósofo, escritor y matemático y una de las mentes más brillantes del siglo XX.

Con una lógica aplastante, pensaba que quien afirmaba la existencia de una cosa era el que debía probarlo, y no al contrario.

Es decir, los que afirman que Dios existe son los que deben aportar las pruebas y no exigir a los ateos que sean ellos quienes demuestren su inexistencia, algo imposible.

Para ello sustituyó a Dios por una tetera y formuló su teoría de la tetera voladora:

"Si yo sugiriera que entre la Tierra y Marte hay una tetera de porcelana que gira alrededor del Sol en una órbita elíptica, nadie podría refutar mi aseveración, siempre que me cuidara de añadir que la tetera es tan pequeña que no puede ser vista ni por los telescopios más potentes. Pero si yo dijera que, puesto que mi aseveración no puede ser refutada, dudar de ella es de una presuntuosidad intolerable por parte de la razón humana, se pensaría con toda razón que estoy diciendo tonterías. Sin embargo, si la existencia de tal tetera se afirmara en libros antiguos, si se enseñara cada domingo como verdad sagrada, si se instalara en la mente de los niños en la escuela, la vacilación para creer en su existencia sería un signo de excentricidad, y quien dudara merecería la atención de un psiquiatra en un tiempo ilustrado, o la del inquisidor en tiempos anteriores."

Analogías similares y posteriores a las de la tetera de Russell son el Unicornio Rosa Volador, el dragón en el garaje de Carl Sagan o el Monstruo del Spaghetti Volador, que dio lugar al Pastafarismo, una de las religiones paródicas más divertidas que hay.

Si un día veis una tetera voladora, me avisáis. Sed buenos.