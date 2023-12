The New York Times demanda a OpenAI por imitar sus artículos para crear los textos de inteligencia artificial

La inteligencia artificial lleva ya unos años ocupando infinidad de titulares, y son muchos los que no se cansan de lanzar piropos a esta tecnología que está facilitando mucho la vida de gran parte de sus usuarios. La obtención de información y la elaboración de textos es una de las principales funciones que está cumpliendo la IA para las personas, pero hay quienes dudan sobre los orígenes de todos esos textos que se generan casi de forma automática. Aunque a veces presentan errores o problemas de coherencia intertextual, en la mayoría de las ocasiones cuentan con un estilo bastante similar al de un redactor profesional. Eso se debe a que cuenta con referentes como The New York Times para la redacción de sus textos de actualidad. Ahora, el periódico ha presentado una demanda por infracción del copyright, después de que se haya comprobado que, en muchas ocasiones, copiaba los textos de la publicación sin prácticamente ninguna modificación.

Esta primera demanda supone un punto de inflexión en la historia de la inteligencia artificial. Las dudas sobre el copyright son uno de sus mayores problemas, pero la ausencia de precedentes legales y de regulación específica sobre el asunto han provocado que la IA pueda desarrollar su actividad de forma ilícita sin mayores problemas. Si este procedimiento judicial se resuelve a favor de The New York Times, OpenAI estaría obligada a compensar al periódico con cifras millonarias, y tendría que establecer un acuerdo con el periódico para poder utilizar sus artículos como fuente para su IA.

Tanto autores de todo el mundo como detractores de la inteligencia artificial se han alegrado de que OpenAI empiece a tener problemas legales por la actividad que ha desarrollado, y con la que se ha lucrado, durante los últimos años. Los contenidos on-line están, todavía, muy poco protegidos en lo que a la propiedad intelectual se refiere, y es un gran paso que este tipo de infracciones sean revisadas y castigadas, en los casos que corresponda. Ahora solo quedará esperar a conocer hasta qué punto se resuelve esta demanda en concreto a favor de The New York Times, y en contra del libre avance de la inteligencia artificial.