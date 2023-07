Una influencer creada con inteligencia artificial consigue engañar a miles de personas en TikTok

La inteligencia artificial está creciendo a una velocidad tan grande que muchas personas siguen sin conocer lo avanzada que está esta tecnología. Por ello, no es de extrañar que, cuando alguien crea algo utilizando esta herramienta, sea capaz de engañar a algunas personas. Es tal su evolución que, tal y como se ha visto durante estos últimos meses, las personas no han dejado de utilizarla tanto para alimentar su curiosidad como para que les ayude a resolver problemas para los que no encuentran respuesta. Por este motivo, no es de extrañar que cada vez más personas caigan en su trampa y piensen que lo que han creado es real, ya que cada vez puede generar imágenes más realistas y creíbles.

A raíz de esto, son muchos los que han intentado crear influencers y modelos generados con inteligencia artificial, pero, aun así, la mayoría de las veces la gente suele darse cuenta porque estas no llegan a ser del todo realistas o porque tienen algún error. Pero, por lo que parece, hay una que ha conseguido engañar ya a miles de personas: la tiktoker Milla Sofia. Pese a que en su perfil señalan claramente que esta joven es un robot y que ha sido creada con inteligencia artificial, los comentarios de sus TikToks están siempre llenos de personas alagando su apariencia y respondiendo a los comentarios que 'ella' deja en la descripción de sus vídeos.

Es tal el nivel de éxito que ha logrado alcanzar este perfil protagonizado por una inteligencia artificial, que ya acumula más de 95.000 seguidores e incluso ha llegado a superar el millón de reproducciones con algunos de sus vídeos. Y no es de extrañar que haya conseguido engañar a tantas personas, ya que la imagen de esta chica irreal ha conseguido lucir tan real que, de no especificar que está creada con inteligencia artificial, la mayoría sería capaz de poner la mano en el fuego y afirmar que sí es una persona real. Sin duda, los avances de esta tecnología son cada vez más increíbles.