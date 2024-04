TikTok puede ser prohibida en Estados Unidos: el Senado aprueba el proyecto de ley que obliga a venderla o a cerrarla

Estados Unidos lleva varios años tanteando el terreno para prohibir TikTok en sus fronteras. Según organismos del país norteamericano, la red social de origen chino puede llegar a poner en peligro la seguridad nacional, alegando que el gobierno chino puede estar recopilando datos de sus usuarios, algo que desde el país asiático niegan rotundamente.

Sin embargo, esta cruzada de Estados Unidos contra TikTok ha dado un nuevo paso adelante. Ahora, el Senado ha aprobado un proyecto de ley que obligará a ByteDance, la compañía propietaria de la app, a vender TikTok a una empresa estadounidense si no quieren que se prohíba la red social en su territorio. La empresa china tendría un plazo de nueve meses para decidir qué hacer.

Aún así, estamos hablando tan solo de un proyecto de ley. Es decir, todavía no se ha hecho efectiva dicha ley, ya que todavía falta un paso, el paso más importante: que Joe Biden lo firme. Y, desde luego, según se rumorea, el presidente estadounidense está más que dispuesto a hacerlo próximamente.

En caso de que, finalmente, se vaya adelante con esta ley, lo más probable es que tanto TikTok y ByteDance como los creadores de contenido que viven de esta red social interpongan demandas para impedir la venta o la prohibición de la app. Es decir, la posibilidad que cobra más fuerza es que se abra un largo proceso en los tribunales.

Veremos qué ocurre de aquí a un tiempo. Pero lo que está claro es que Estados Unidos no va a parar hasta que TikTok deje de estar en manos de una empresa china. Y es que este y no otro es, en realidad, el verdadero motivo detrás de toda esta particular cruzada que el país norteamericano está teniendo con la red social más popular del mundo. La cosa está más tensa que nunca.