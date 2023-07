Twitch banea por segunda vez a PewDiePie durante su 'stream infinito'

Aunque PewDiePie debe estar todavía en una nube por el nacimiento de su hijo Björn, parece que Twitch ha vuelto a banear el canal de este famoso youtuber mientras emitía su 'stream infinito', en el que los espectadores ven grabaciones antiguas de PewDiePie. Esta es la segunda vez que Twitch ha vetado al sueco de su plataforma, ya que hace apenas dos meses también le banearon al reactivar su canal y empezar a stremear grabaciones antiguas. Esto fue algo que pilló totalmente por sorpresa a su comunidad, motivo por el que muchos pensaban que le habían hackeado el canal, algo que el propio PewDiePie negóque hubiera ocurrido.

Por suerte, en aquel momento Twitch no tardó en volver a activar su canal y permitir que el sueco volviera a utilizarlo sin problemas. Pero, por lo que parece, esta calma no le ha durado mucho tiempo, ya que la plataforma ha vuelto a banearle durante su 'stream infinito'. Aun así, por ahora se desconoce el motivo por el que le han penalizado, ya que al buscar su canal tan solo aparece un mensaje informativo en el que dicen que el canal "no está disponibletemporalmente".

Y, aunque la mayoría de sus seguidores están deseando saber qué ocurre y que PewDiePie pueda recuperar una vez más su canal, lo más seguro es que la duda no llegue a resolverse hasta dentro de bastante tiempo. Porque, tal y como anunció el propio youtuber a finales de junio, se está tomando un descanso de YouTube y de la creación de contenido debido al nacimiento de su hijo, el cual llegó al mundo el pasado 11 de julio.

Por tanto, pese a que existen muchas preguntas alrededor del ban de Twitch, lo más probable es que la comunidad tenga que quedarse a la espera durante bastante tiempo hasta que puedan conocer los motivos. Aun así, habrá que estar atentos a las redes por si PewDiePie decide pausar por un momento este descanso y explicar el motivo por el que le han baneado.