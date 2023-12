Cada vez se discute más en redes sobre la normalización de las fantasías sexuales, pero sigue resultando difícil que las parejas tengan una forma de comunicarse lo suficientemente sincera y abierta como para hablar sobre ellas con naturalidad. Algunas de las fantasías más comunes puedes resultar más fáciles de plantear, pero cuando alguien siente que sus gustos son "demasiado retorcidos", la tarea se complica mucho. Aquí va una serie de consejos sobre cómo decirle a tu pareja que quieres cumplir tu fantasía sexual.

Lo primero que tienes que hacer es reflexionar sobre las implicaciones que tiene esa fantasía sexual que te gustaría cumplir: ¿hasta qué punto supone que la otra persona haga un esfuerzo o salga de su zona de confort? Si crees que tu pareja tendrá que salirse mucho de su papel habitual para hacer realidad tus deseos, entonces deberás prepararte para la posibilidad de que no quiera hacer lo que le estás planteando.

Define bien los límites de esa fantasía. Hay quienes desean incluir en ella cierta violencia, humillación o factor de riesgo, y es importante empezar las cosas siempre con mucha suavidad, para que la experiencia no acabe en accidente. Dialoga con tu pareja y acuerda de antemano cuáles pueden ser las expresiones o los gestos que indiquen que no se quiere seguir, para que nadie se sienta forzado a hacer algo que no quiera.

Cuando sea el momento de hablar con tu pareja de ello, explica que es una experiencia que te apetece vivir con esa persona y que los dos disfrutéis de ella, e invítala a expresar todas aquellas dudas o sugerencias que tenga. Por supuesto, las relaciones de pareja siempre deben enfocarse desde la igualdad, así que será importante que tú también te abras a la posibilidad de explorar las fantasías que la otra persona tenga.

Si, por cualquier razón, no se llegase a un acuerdo, tal vez se pueda hablar de la opción de cumplir esa fantasía de una forma "más light". Cuando una persona se enfrenta a una situación nueva, es importante que se sienta cómoda y que tenga cierto proceso de adaptación, y no tiene mucho sentido esperar que las cosas se lleven a cabo a la primera exactamente de la forma en la que tú las imaginabas en tu mente. Con diálogo, paciencia y distintos intentos, todo es planteable.