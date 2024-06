Cómo encontrar paz mental si los exámenes de Selectividad te han salido fatal

¡Hola! Si estás aquí, es porque acabas de presentarte a los exámenes de acceso a la universidad, y las cosas no han salido tan bien como te habría gustado. Puede que ya hayan llegado las notas, o puede que todavía estés esperándolas pero tengas claro que no han ido bien. En cualquier caso, estamos aquí para ofrecerte un poco de consuelo, explicándote por qué este drama que te está haciendo sufrir no es para tanto.

Probablemente, tienes diecisiete o dieciocho años. Aunque has aprendido un montón de cosas, tu vida adulta está apenas arrancando, y estás a punto de empezar una de las fases más especiales de tu vida: la etapa universitaria. Hasta ahora, el sistema educativo se ha preocupado de guiarte por un paso a paso lleno de exámenes y calificaciones que te ha traído hasta aquí. Y ahora vas y la lías en "el examen más importante de todos". ¿Sientes que eres un fracaso absoluto? Normal, llevas varios años de tu vida escuchando la palabra "Selectividad" o "EBAU" quince veces al día. Pero, como adultos que pasamos hace tiempo por todo aquello, te vamos a hacer un spoiler: ese examen no tiene nada que ver con todas las cosas que vas a ser capaz de lograr en tu vida.

Todos aquellos que han conseguido la nota suficiente para entrar en la carrera de sus sueños no han hecho más que poner un pie en lo que será, probablemente, una maratón llena de subidas y bajadas. Algunos abandonarán sus estudios por no ser capaces de seguir el ritmo, otros se atascarán en ciertas asignaturas y tardarán mucho en terminar la uni, otros se graduarán y no encontrarán trabajo, otros se darán cuenta al empezar a trabajar de que no era lo suyo… ¡Y puede, incluso, que algunos logren trabajar en lo mismo sin haber completado esa carrera universitaria!

Lo importante no es a qué carrera quieres entrar o en qué universidad quieres cursarla; lo que debes marcarte es un objetivo. ¿Quieres trabajar en un sector concreto? ¿Quieres cobrar un sueldo preciso con el que tener una vida específica? ¿Quieres formar parte de una empresa o una organización en particular? ¿O quizá solo… quieres ser feliz? Sea cual sea tu objetivo, hay muchas maneras de llegar a él. Si la Selectividad se te ha cruzado, solo has gastado una de las miles de balas que tienes a tu disposición. Tómate las cosas con calma y decide cuál puede ser tu siguiente jugada. ¡Los mejores montañeros son aquellos que han tenido que enfrentarse a grandes retos en su ascenso! ¿Quieres ser un buen montañero o quieres llegar a la cima cuanto antes? Tú decides.