Cómo hacer un buen currículum: detalles sencillos que puedes mejorar en un par de minutos

Fíjate en el destinatario

¿Estás presentándote a una multinacional o a una PYME? Los procesos de selección son más sofisticados cuanto más grande es la empresa a la que aplicas, por lo general. Es por eso que es recomendable simplificar el CV (Arial negra sobre blanco) cuando te presentas a una gran empresa, y ser más creativo cuando quieres llegar entrar en una PYME. Las empresas potentes utilizan sistemas de preselección automáticos de candidatos, y los CVs fáciles de leer tendrán muchas más probabilidades de pasar ese primer filtro; en cambio, una propuesta original (sin pasarse) llamará más la atención de un seleccionador humano.

Casual, pero no tan casual

Está bien incluir una foto en la que salgas sonriente, pero no pongas una de esas imágenes preciosas de tu feed de Insta. Procura que se te vea con claridad, de frente y con todo el rostro iluminado. Si es en un fondo neutro, como una pared blanca, mejor; y parecerás mucho más profesional si llevas alguna prenda adecuada para la oficina.

Trabajo, luego estudios

Son muchos los que ponen primero su experiencia académica y luego la profesional. ¡Error! Tienes que demostrar que te has desenvuelto en puestos similares al que aplicas, y ese debe ser el centro de atención de tu CV. Si no tienes experiencia profesional, asegúrate al menos de incluir todas las competencias que has desarrollado y que podrían servir para el puesto.

Personaliza

Lo ideal es dejar un último apartado de "Otras competencias" para señalar aquellas destrezas que tienes y que el puesto al que te presentas requiere: ofimática, herramientas de trabajo, habilidades especiales… ¡No actúes de forma perezosa, personaliza el CV siempre!