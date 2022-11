Cómo el horóscopo puede ayudarte a encontrar pareja

La compatibilidad de los signos del zodiaco es un tema que produce reacciones muy polarizadas: por un lado, están los que creen firmemente en el asunto o los que lo tienen en cuenta por diversión; por otro, están los que lo aborrecen y no quieren ni oír hablar de ello. Cuando dos personas con creencias sobre el zodiaco muy diferentes se encuentran, pueden saltar chispas, y no en el sentido positivo de la expresión. Una conversación de Tinder que se ha hecho viral demuestra cómo no se deben gestionar estas diferencias de opinión.

Sí, lo sabemos: el zodiaco te parece una chorrada y piensas que todos los que creen en ello tienen la cabeza hueca. Pero expresarte de forma agresiva no va a ayudarte a la hora de encontrar pareja: puede que tengáis la misma opinión en lo que respecta a la veracidad de los signos zodiacales, pero seguro que acabarás teniendo diferencias de opinión con la persona a la que estés conociendo, y responder de esta forma a las creencias o gustos de una persona es una falta de respeto que te dificultará enormemente encontrar pareja.

Por suerte o por desgracia, la afición por el zodiaco y el horóscopo es cada vez más popular, sobre todo entre las mujeres, y tener los conocimientos básicos sobre ello puede resultar muy útil para causar una buena impresión cuando conoces a una persona que cree en ello. Es una forma de demostrar interés y respeto, y eso hará que tus posibilidades de gustar a los demás sean mayores. Si estuvieses conociendo a alguien y se burlase de una de tus aficiones (llamándote friki, básico, idiota o "puta del zodiaco", como escogió decir el chaval de este tuit), es probable que te sintieses mal y no quisieses saber más de esa persona. ¡Para encontrar una pareja es indispensable saber respetar los gustos y preferencias de los demás!