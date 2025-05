Dejar el trabajo que siempre soñaste por un oficio de toda la vida: la decisión que cada vez más jóvenes toman

Si hay algo que diferencie a unas generaciones de otras, es la situación económica en la que se han encontrado cuando les ha tocado enfrentarse al mundo laboral. Mientras que la Generación X tuvo el empleo bastante asegurado, y unos buenos sueldos a su alcance, los Millennials y los Zetas se han dado de bruces con una realidad laboral que no es la que les prometieron: completar unos estudios universitarios ya no asegura nada, y las profesiones soñadas son, muchas veces, una decepción en la que se recibe una compensación muy escasa después de realizar un gran sacrificio. Así, ha cogido peso en los últimos meses un fenómeno curioso: el de los jóvenes que están dejando sus empleos soñados para dedicarse a profesiones más sencillas e, incluso, peor pagadas.

El objetivo vital de muchas de las personas más mayores era construir una vida cómoda en el aspecto material: casas, coches, vacaciones, pequeños lujos… Pero ahora que los jóvenes apenas construyen vidas en familia y tienen ambiciones más individualistas, muchos de estos objetivos materiales están fuera de alcance, incluso para las personas con sueldos más elevados. Por tanto, la conclusión a la que muchos llegan es: ¿para qué seguir sacrificándose?

Son muchos los que están dejando atrás profesiones precarias o estresantes por las que sentían una gran pasión, para perseguir una vida más sencilla en un puesto de trabajo que no les dé tantos quebraderos de cabeza. Poner en orden las propias prioridades y decidir que uno va a estudiar y dedicarse a un oficio de toda la vida, después de haber completado una carrera universitaria, no debe considerarse jamás un fracaso: el verdadero fracaso es pasar toda una vida persiguiendo algo que en realidad no te aporta nada.