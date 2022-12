Esta increíble página hace tus trabajos de la uni en segundos sin plagio

Las inteligencias artificiales están muy de moda, y aunque todavía tienen muchas limitaciones, los resultados de muchas de ellas tienen la capacidad de dejarte boquiabierto. Una de las que se han hecho más populares entre los jóvenes es OpenAI, ya que permite obtener textos completos solo con decirle la temática sobre la que deben tratar. Esta herramienta ofrece, por tanto, la posibilidad de escribir un trabajo de varios cientos o incluso miles de palabras en apenas unos segundos, algo muy conveniente cuando un universitario está con el agua al cuello. La tiktoker Alicia Freixa ha sido quien lo ha hecho viral en TikTok, y con esto ha revelado sus posibilidades y limitaciones.

Sobra decir que, aunque no se trata de un plagio, ya que puedes tener los derechos de cualquier producto que le pidas a una IA y nunca son plagiados, son un método muy poco legítimo de realizar los trabajos de la universidad, y si tu profesor descubriese que la has utilizado tendría derecho, probablemente, a suspenderte directamente toda la asignatura. Pero, por suerte o por desgracia, parece que todavía no hay forma de detectar que se ha utilizado una inteligencia artificial para hacer un trabajo, así que son muchos los que se han puesto a usarla.

No todo son ventajas: muchos de los comentarios mencionan que la mayoría de IAs solo escriben cerca de 250 palabras, y que extender los textos de nuevo con ese sistema puede dar lugar a errores de concordancia. Además, si lo que tienes que hacer es un trabajo con fuentes bibliográficas, olvídate de esta técnica, ya que son textos completamente autogenerados, sin fuentes específicas ni citadas. Por tanto, OpenAI será útil solo para trabajos de poca extensión y que tengan un objetivo más de reflexión propia que de investigación: noticias periodísticas, guiones para un sketch o un corto, artículos de opinión… ¡Y si lo usas, acuérdate siempre de revisarlo, no vaya a ser que la IA haya incluido alguna barbaridad!