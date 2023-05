Esta profesora defiende que los alumnos usen ChatGPT: "Si nosotros sacamos exámenes de Internet"

ChatGPT se ha convertido en el mejor aliado de los estudiantes, pero también en la peor pesadilla de muchos profesores. Cada vez es más difícil encargar un trabajo de clase que esta inteligencia artificial no pueda elaborar de una forma casi imposible de detectar, y en esta aparente cruzada entre la tecnología y el sistema educativo ha salido a relucir la voz de una opinión disidente. Una profesora ha expresado a través de Twitter la doble moral que se aplica a los alumnos, ya que se les pide que no recurran a la ayuda de una IA para hacer sus trabajos, mientras que sus profesores se dedican a replicar exámenes de un año para otro o robar apuntes de otros compañeros, o incluso de otros centros.

No son pocos los que han respondido a esta idea tan controvertida con argumentos que ya se han visto mucho últimamente: herramientas como ChatGPT están haciendo que muchos alumnos no realicen sus trabajos, y eso está poniendo trabas a que procesen y retengan todos los conocimientos que deben adquirir durante su formación. Pero, si uno observa más detenidamente el tuit de esta profesora, se puede ver que dice "se han ayudado de una IA". Ayudarse de una inteligencia artificial y pedirle que haga todo el trabajo no son la misma cosa.

Hay una cosa que es innegable: dar forma a los contenidos sobre los que se investiga es una de las tareas que más tiempo y energía mental consume en los alumnos. Contar con una herramienta que sea capaz de dar un pequeño guión coherente al trabajo que se debe hacer puede ser un fantástico punto de partida que desbloquee a los estudiantes y los empuje a realizar una trabajo muy superior al que habrían entregado originalmente. Servirse de algo que ya está hecho, y que está bien hecho, no siempre es sinónimo de vagancia: en muchos casos, es una manera de aumentar la eficacia del esfuerzo que se pone en realizar una tarea. Esto se puede aplicar a los exámenes que debe crear un profesor o a los trabajos que sus alumnos entreguen durante el trimestre. La tecnología debe estar ahí para ayudar a automatizar esas tareas que no ayudan a las personas a desarrollarse, y demonizarla solo servirá para retrasar lo inevitable. La clave para el futuro estará, más bien, en cómo lograr que el abuso de estas IAs no acarree problemas de aprendizaje, más que en evitar que se usen en absoluto.