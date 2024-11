MOMENTO DE REFLEXIÓN

"No me gusta la carrera que he empezado": ¿qué hacer si te das cuenta de que no te gusta lo que estudias?

Estudiar una carrera es la opción comodín para la mayoría de jóvenes en nuestro país, y eso lleva a que muchas personas empiecen unos estudios que no les acaban de convencer. Esto es lo que puedes hacer si te has dado cuenta de que los estudios que has empezado no son para ti.