Los 'Hear Me Out' de nuestra infancia que escandalizarían a nuestros padres

Kenai de Hermano Oso

Este tiene cierto pase porque, en el fondo, es una persona en el cuerpo de un oso. Pero el problema está en que a la mayoría les parecía más atractiva su forma de oso que su forma humana. Socorrito.

Sally de Cars

Pone a la gente a 100, literalmente. Quién fuera Rayo McQueen para irse de luna de miel por la Ruta 66 con ella.

Kovu de El Rey León

El primer crush de todes aquelles que luego han caído en las garras de un chico malote con mullet y aliento ahumado.

Dragona de Shrek

¡P-por supueeeesto que es una dragona! Conquistó a toda una generación batiendo sus larguísimas pestañas.

Spirit

Él tiene la culpa de que hoy en día te gusten los chicos con pelo larguito por el que poder pasar tus dedos sin fin.

Celia de Monstruos S.A.

Debe de ser raro eso de tener a cinco serpientes observándote mientras te vas de cita con ella, ¿no?

Gill de Buscando a Nemo

Cómo nos gusta un hombre torturado, misterioso y con capacidad de mando. Incluso si es un pez.

Lola de Espantatiburones

Y hablando de peces, ninguna derrite corazones como lo hacía Lola.

Diego de Ice Age

¿Cómo es posible ser un guaperas si eres un tigre dientes de sable? De alguna manera, los animadores de Ice Age lo consiguieron.

Him

La primera introducción de muchas personitas a su afición por el crossdressing (y por los crossdressers también).

El rey brujo de Angmar

Este último no lo ha puesto nadie en su Hear Me Out Cake, pero mi compañera de redacción me ha amenazado con dejar de hablarme si no lo incluía. Un besito, Adriana.