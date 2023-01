¿Es una infidelidad que tu pareja hable de forma cariñosa a sus amigos?

Es indiscutible que la infidelidad está definida por la percepción y la experiencia de cada uno; así, los límites de la misma los establece cada pareja, a través del acuerdo al que sus miembros hayan llegado. Si la persona con la que estás te expresa claramente que una acción en concreto le parece una traición, deberás aceptarlo si quieres ser su pareja, a pesar de que no pienses de la misma manera. El problema llega cuando una persona se enfada por algo que has hecho sin haber expresado que lo considera una infidelidad, y eso es exactamente lo que se ha visto reflejado en este tuit viral.

Sacada de contexto, esta conversación tiene dos reacciones posibles: la de los que opinan que es una exageración romper con tu pareja por algo así, y la de los que harían exactamente lo mismo si les ocurriera una situación como esta. Si supiéramos el contexto, sería más fácil deducir si se trata de una dramatización o no, ya que no se conoce el historial que este chaval en concreto tenía con sus "amigas". Pero lo verdaderamente importante es descubrir si esta es, de por sí, una actitud digna de considerarse una traición.

Hay personas que son especialmente celosas, y que no quieren que sus parejas se dirijan de forma cariñosa a alguien con quien podría tener también una relación. En el caso de que seas una de estas personas, y en algún momento te toque enfrentarte a una situación así, es mejor reaccionar con más calma y tratar de confiar en la persona con la que estás. Se mire por donde se mire, llamar "bombón" a alguien no es una infidelidad, pero sí que puede ser un indicio de que tu pareja está tratando de atraer a otras personas. Debes aclarar si está con alguien que se expresa así por naturaleza, o si se comporta de esa manera con ciertas personas en concreto que son de su interés.

En cambio, si estás en el otro lado de la conversación, debes esforzarte en hacerte entender y en expresar claramente que esa es tu forma de ser, y que no hay motivos para que sospechen de tu infidelidad. Si la persona con la que estás no termina de entenderlo, puedes cambiar tu manera de actuar, pero es probable que vuestras personalidades no sean demasiado compatibles.