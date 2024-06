Objetos de ciencia ficción que te harían más fácil la vida de estudiante, si existiesen

La poción mágica de Astérix

¿Cuántas bebidas energéticas te tomas para conseguir fuerzas de cara al estudio? Seguramente muchas más de las que recomienda la Organización Mundial de la Salud, ¿verdad? Demasiado azúcar y otras cosas no recomendables podrían verse sustituidas por un método natural de eficacia demostrada. Hablamos de la poción mágica que toman los galos para resistir ahora y siempre al invasor. Sí, la receta es secreta, pero nos fiamos de lo que nos da Panoramix. Un pequeño sorbo y os garantizamos que aguantáis todo un día de exámenes al máximo nivel.

El papel psíquico de Doctor Who

¿Qué utilidad puede tener un papel en blanco? La de que la persona enfrente de ti vea exactamente lo que quieras que vea. Lo único que necesita es algo de concentración por tu parte y podrás, por ejemplo, obtener permiso para grabar en ese edificio algo protegido pero que es esencial para que tu corto quede perfecto. O igual se te ha olvidado pedir el justificante médico para ese día que faltaste porque estabas con mucha gripe, así que le enseñas este papel psíquico a tu profesor y solucionado. ¡Todo ventajas bienintencionadas!

La vuelapluma de Harry Potter

¿Sabías que los romanos usaban la expresión calamo currente para decir lo que nosotros decimos con escribir a vuelapluma? Lo he descubierto buscando información para este artículo. La cuestión no es escribir mal, sin pensar y faltando a la verdad, porque para eso ya existe Chat GPT. No, la cuestión sería usar este invento de la saga Harry Potter, arreglarlo para que no falte a la verdad y conseguir que tome apuntes por nosotros para que no nos fastidie el túnel carpiano. Vais a escribir mucho en la uni, mejor tratar bien vuestras manos.

El simbionte de Spider-Man

El traje negro alienígena del trepamuros favoritos de todo el mundo puede resultar amenazante, pero también muy útil. Iniciar cada mañana decidiendo que ponerse puede ser un rollo, pero el simbionte es capaz de hacernos lucir con la ropa que queramos en un instante. Basta con pensarlo et voilà, tienes el modelo que necesitas. Ahorrarás en ropa, podrás cambiar a lo largo del día y el único pago necesario será darle algo de adrenalina. ¡Y si falla el tren, podrás balancearte hasta la uni y llegar en hora! Todo ventajas.

Las cápsulas Hoi-Poi de Dragon Ball

Asúmelo, llevas siempre más cosas de las que necesitas en tu mochila. ¡Te vas a dejar la espalda! Por suerte, la obra maestra del difunto Akira Toriyama ya dio con la solución. Las cápsulas Hoi-Poi te permiten reducir cualquier cosa al tamaño de un pulgar. No importa su peso y su tamaño, porque podrás llevarlo tranquilamente en el bolsillo. La mochila, los apuntes, la comida, la mesa para jugar al bus, el coche que no tienes donde aparcar… Cuatro o cinco de estas solucionan la vida a cualquiera, ¡garantizado!