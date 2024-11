El pánico de estar en el último año de carrera: ¿qué hacer cuando terminas?

Cuantos más años pasan, más son las personas jóvenes que se decantan por la universidad como su forma de continuar formándose después de la educación obligatoria y, con suerte, conseguir un puesto de trabajo. Pero lo cierto es que, para muchas personas, estos cuatro años de universidad son una forma de estirar la toma de una decisión inevitable: ¿qué hacer con el futuro laboral que nos espera a todos?

Si estás en el último año de carrera y todavía no tienes muy claro por dónde vas a seguir, no dejes que la presión te nuble la vista: lo primero que debes hacer es reflexionar sobre las cosas que has vivido y sentido durante estos cuatro (o más) años. ¿Qué es lo que más te ha gustado de tu formación? ¿En qué te has sentido más cómodo? ¿Qué futuro te haría más ilusión?

Aunque ahora veas las cosas muy turbias, lo cierto es que hace tiempo que tu subconsciente tiene claro qué es lo que quiere hacer en el futuro, pero las influencias externas hacen que pongamos el foco en un montón de opciones que quizá no son las que mejor encajan con nosotros. Aunque está bien tener en cuenta la empleabilidad de unas y otras opciones, lo cierto es que vas a tener que dedicar muchos (¡muchos!) años a ese futuro laboral en el que te centres, así que más vale que escojas la opción que te genere más alegría y bienestar.

La presión social nos hace pensar que hay un ritmo lógico al que debemos avanzar en la vida, pero tomar la decisión correcta no es algo que se consiga a la primera, por lo general. No tengas miedo a equivocarte, ya que siempre tendrás tiempo de reconducir las cosas, sin importar la edad que tengas. Muchos de esos compañeros que dicen tener muy claro su futuro tendrán, probablemente, un momento de crisis que los llevará a cambiar totalmente su trayectoria. ¡Tomar esta decisión no es tan tremendo ni tan dramático como parece, así que enfócate en el camino que sabes que te hará sentir más satisfecho contigo mismo!