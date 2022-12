Poner los cuernos en sueños: ¿tiene tu pareja derecho a enfadarse contigo?

Soñar con sexo es algo de lo más habitual, pero, por desgracia, la mayoría no pueden controlar quién es la persona con la que tienen esas relaciones sexuales ficticias. Esto es algo especialmente conflictivo cuando uno está en pareja y, en particular, cuando tiene tendencia a hablar en sueños. Si tu novio o novia te pilla liándote con alguien en sueños, a pesar de que esta sea una fantasía imposible de controlar, es normal que enfade a tu pareja. Un tuit viral reciente ha puesto sobre la mesa la cuestión de si existe el derecho a cabrearse por algo así, y las opiniones que han surgido han sido de todo tipo.

Esta persona, en concreto, ha aclarado después de publicar el tuit que es su pareja quien tuvo ese sueño, y no él; es decir, que soñó que su novio le puso los cuernos. Aquí no existe derecho a réplica, por mucho que pienses que tu subconsciente está tratando de avisarte de un peligro. En cambio, si es la otra persona la que sueña que te está poniendo los cuernos, la cosa cambia mucho: no es una traición como tal, pero no cabe duda de que le atrae la idea de tener sexo con otras personas.

Muchos explican que no se puede culpar de aquello que no se puede controlar, como los sueños, pero es comprensible que alguien sienta ciertos celos si ve que su novio o novia siente deseo sexual por otras personas. Quien más tendría que reflexionar sobre la situación es quien sueña esa infidelidad, y no su pareja, ya que es quien podría estar teniendo dudas al respecto de la relación. Si se trata de un sueño sin importancia y es algo que nunca se haría en la vida real, entonces no hay de qué preocuparse; en cambio, si te ves cayendo en comportamientos así ante la mínima oportunidad, puede que debas replantearte lo de la monogamia.