¿Puedes usar desodorante normal en tus partes íntimas?

La idealización de las relaciones sexuales ha llevado a muchas personas jóvenes a preocuparse por cada pequeño detalle de su apariencia, con el objetivo de no causar una mala impresión a su pareja. Más allá del lavado diario de las partes íntimas, son muchas las personas que, por su sistema hormonal o por las actividades que desarrollan en su día a día, acaban sintiendo que huelen mal o que están sucias. Hay ocasiones en las que un encuentro sexual puede ocurrir de forma imprevista y, por desgracia, hay quienes sienten una gran ansiedad por no haberse podido preparar de la forma adecuada. Esto lleva a muchos a querer aplicar productos desodorantes en sus partes íntimas, pero no todos son adecuados para ellas. Si no quieres acabar con una irritación que no te deje ni sentarte, lee atentamente los consejos que te traemos hoy.

Punto número uno: los desodorantes normales no se deben utilizar en las zonas íntimas. La mayoría de ellos contienen ingredientes, como el alcohol, que producen irritación en las zonas más sensibles de la piel. La demanda ha llevado a que muchas empresas creen desodorantes específicamente formulados para no irritar estas zonas, aunque no es fácil encontrarlos en la mayoría de puntos de venta física.

Esta realidad nos lleva al punto número dos: si no están ampliamente disponibles, es porque no es un producto tan necesitado. Aunque hay circunstancias puntuales en las que puedan ser convenientes, una buena higiene diaria y un cambio de la ropa interior es más que suficiente para mantener las zonas íntimas limpias y frescas. En el caso de que hayas tenido un día duro y creas que otra persona va a estar muy cerca de esas partes íntimas, con ducharte unas horas antes será suficiente. No hay que olvidar que esta es un área con una gran concentración de segregación hormonal a través del sudor, y que es normal que exista cierto olor con el paso de las horas. ¡Preocúpate menos de tus inseguridades y más de disfrutar el momento, y todo irá rodado!