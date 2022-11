Por qué no debes utilizar Betadine para quemar los granos: las graves consecuencias

En las redes sociales, y sobre todo en TikTok, es importante andarse con mucho ojo con los trucos o tips virales que, aparentemente, tienen un resultado de diez con productos que requieren muy poca inversión. Aunque hay algún que otro remedio casero que sí que funciona, la mayoría de estos clips virales no son más que bulos o exageraciones, y jamás cumplen las expectativas que el espectador se genera en su cabeza. Si todo quedase en una simple decepción, no habría demasiado problema, pero cuando estos trucos pueden jugar con la salud de las personas, el asunto se pone mucho más serio. Utilizar Betadine para quemar los granos es el último trend viral de TikTok que ha sido necesario desmontar.

Puede que este tip ya lo utilizasen muchos antes incluso de la existencia de TikTok, pero lo cierto es que no es nada recomendable. El público de esta red social está principalmente compuesto por adolescentes, así que no es de extrañar que se haya hecho viral tan rápido, ya que muchos de ellos sienten verdadero temor por su próximo brote de acné. Al mismo tiempo, este público tan joven es uno de los más vulnerables a este tipo de trucos caseros, ya que no tienen ingresos y están encantados de solucionar sus problemas de autoestima con cualquier producto random que se encuentren por su casa, y el Betadine es uno muy habitual.

Lo cierto es que este producto está indicado solamente para el cuidado de las heridas que se hayan hecho recientemente, ya que tiene la capacidad de desinfectar la piel y evitar que los cortes, roces o quemaduras se infecten. Eso sí, no se recomienda su uso prolongado en una misma zona, ya que puede acabar abrasándola y dificultando la cicatrización. Utilizarla para quemar granos puede parecer medianamente efectivo al principio, pero puede tener graves consecuencias que hagan que el rostro acabe teniendo una apariencia mucho peor que con un simple grano. Los productos están diseñados para cumplir un objetivo, y utilizarlos a nuestro antojo nunca es una buena decisión.