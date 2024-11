¿Por qué te duele la ruptura, si eres tú quien terminó la relación?

Las canciones de desamor cuentan, por lo general, una de estas dos historias: o la de alguien que ha sido abandonado por la persona que amaba, o la de alguien que ha huido de una relación que le hacía daño. Pero, ¿qué pasa con aquellas personas que rompen con alguien simplemente porque no les apetece seguir en la relación? Por lo general, son retratadas como villanas, y se presupone que no tendrán ningún problema para dejar la relación atrás. ¿Es eso cierto? Hoy reflexionamos sobre el dolor que genera romper con una pareja.

Las emociones están ahí

Una relación de pareja siempre está llena de emociones, tanto negativas como positivas, y desprenderse de ellas no es una tarea fácil. Que hayas decidido romper con alguien no significa que no puedas echar de menos las cosas buenas que te aportaba, y dejarlas atrás puede llevarte un tiempo. Tienes derecho a sentir la ausencia de esa persona y a estar triste.

Tú has dado el paso

Es fácil culpar a la persona que ha terminado la relación, diciendo que “le ha roto el corazón” a su expareja. Pero las historias rara vez están protagonizadas por héroes y villanos, y normalmente las relaciones terminan porque las cosas no están yendo bien. Cortar una relación es, muchas veces, una decisión valiente; ¡hay quien se pasa años atascado en una situación de pareja que no le conviene!

No eres el malo de la película

Poco importa lo que diga la cultura pop: nadie toma decisiones por pura maldad. Si has decidido que esa relación debe llegar a su fin es porque tienes tus razones para creerlo. Y, además, si has hecho un esfuerzo para que esa otra persona pueda procesar la ruptura lo mejor posible, ya es mucho más de lo que harían la mayoría. ¡Así que ánimo!