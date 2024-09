Por qué hay tantas personas solteras en la Generación Z

Si has pululado por las redes últimamente, es probable que te hayas cruzado con una gran cantidad de vídeos de personas jóvenes que confiesan su falta de experiencia en el terreno romántico. Hablamos de personas, y sobre todo mujeres, que tienen entre 20 y 25 años y que no han tenido ningún tipo de experiencia: ni citas, ni parejas, ni besos, ni, por supuesto, relaciones sexuales. No es que estas personas aspiren a unirse a la Iglesia: es solo que no se sienten preparadas para empezar a experimentar con su sexualidad.

La mayoría de estos vídeos tienen varios puntos en común. En primer lugar, se menciona muy a menudo la distracción que la vida romántica supone para alcanzar otro tipo de objetivos, como los académicos o los laborales. Muchos jóvenes sienten que no quieren plantearse empezar una relación de pareja hasta que tengan un puesto de trabajo estable y el tiempo libre suficiente para ello. Esta realidad es especialmente habitual entre aquellas personas que cursan carreras universitarias muy exigentes, ya que apenas les dejan tiempo para dedicar a su vida romántica.

Por otro lado, existe un problema cada vez más evidente de autoestima entre las personas jóvenes. Hay quienes prefieren no tener citas hasta que no sean la mejor versión de sí mismos, y eso supone muchos años de trabajo: cambiar la forma física, dejar atrás el acné juvenil, tener dinero para poder vestir y lucir mejor… Sin todas esas decoraciones, son muchos los que no quieren conocer a nadie, ya que sienten que, con su apariencia actual, no serán capaces de atraer a alguien que merezca la pena.

En realidad, todos estos pensamientos son trabas al propio bienestar. Es importante ser consciente de la importancia que cada uno da su vida romántica, y nunca se debe entorpecer por este tipo de pensamientos intrusivos: "Tendré citas cuando acabe la carrera y tenga tiempo" o "Buscaré pareja cuando tenga el cuerpo que quiero" son frases que impiden que las personas se abran a las oportunidades que se les presenten, y que probablemente nunca volverán a presentarse. ¡Si te sientes emocionalmente preparado y lo deseas, conocer a nuevas personas siempre será la mejor opción!