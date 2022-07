¿Por qué idealizamos a las personas de las que nos enamoramos?

¡Ay, el amor! Si tanto se ha popularizado ese dicho de que "el amor es ciego", no es casualidad. Son muchas las personas que, cuando empiezan a sentir atracción por alguien nuevo, no son capaces de ver los fallos que tiene esa persona que es objeto de su deseo. Pero siempre llega un momento en el que la realidad llama a la puerta, y el enamoradizo o enamoradiza en cuestión comienza a percibir ciertas cosas que no le gustan en su crush o su pareja. Este tuit viral ha revelado que esta sensación es increíblemente habitual.

Gracias a este testimonio, los usuarios de Twitter han podido comprobar que es posible, incluso, echar de menos a la versión idealizada de una persona que habíamos creado en nuestra cabeza. Hay una primera fase de la relación en la que todo se ve a través de un filtro de color de rosa, pero cuando ese filtro empieza a perder intensidad y comenzamos a percibir cosas que nos desagradan, echamos de menos la sensación que nos provocaba esa persona antes, y no somos capaces de volver a sentir aquello que sentíamos.

Para todas aquellas personas que se hayan sentido identificadas con esta historia, existe un consuelo: por lo general, está costumbre de idealizar a tu crush o a tu pareja se diluye con la edad y la experiencia. Aunque esté bien tener una visión realista de lo que son las relaciones románticas, es importante no perder la ilusión y ser capaz de valorar las cosas buenas que nos aportan las personas, y no perder el interés por una cuestión menor con la que nos hayamos podido sentir decepcionados. ¡La negatividad y el amor son totalmente incompatibles!